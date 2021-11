Le chef Eric Guérin, déjà étoilé au Michelin, décroche "le Gault et Millau d'or Grand Ouest 2021". Un nouveau trophée récompensant la qualité de sa table "La mare aux oiseaux" à Saint-Joachim, en Loire-Atlantique.

Saint-Joachim : Le célèbre chef Eric Guérin décroche le "Gault et Millau d'or" Grand Ouest 2021

Il y a 20 ans, Eric Guérin, jeune chef au talent prometteur, décrochait le prix de "Grand de demain" pour le guide Gault et Millau. Depuis, son restaurant "La mare aux oiseaux" est devenu un incontournable de la gastronomie dans notre région. Etoilé au Michelin, le célèbre cuisinier vient de se voir décerné le "Gault et Millau d'or Grand Ouest 2021. Il l'annonce lui même ce lundi sur son compte Instagram.

"Aujourd’hui ce prix du "Gault et Millau d’Or" pour le grand Ouest c’est avec chacun des cinquante "piafs" qui m’accompagnent et me permettent de faire vivre cette belle maison que je le partage", écrit-il.