Saint-Joachim : trois voitures emboutissent sa maison en trois ans, son assurance la lâche

En trois ans, trois voitures se sont écrasées contre la maison d'une habitante de Saint-Joachim en Loire-Atlantique. C'est trop pour son assureur qui a décide de mettre fin à son contrat pour "fréquence anormalement élevée de sinistres".

Trop c'est trop. Geneviève Morand, une habitante de Saint-Joachim en Loire-Atlantique n'en revient toujours pas. En trois ans, trois voitures sont venues emboutir la maison de sa mère. Après le choc des accidents vient s'en ajouter un autre. Le 24 mars dernier, son assureur, Finistère Assurance, lui a adressé une lettre pour mettre fin à son contrat d'habitation. La raison ? " Une fréquence anormalement élevée de sinistres (chocs de véhicules)".

La maison de la mère de Geneviève Morand se situe au bord de la départementale D50, au bout d'une courbe assez prononcée. Les voitures roulent souvent très vite, trop vite. Depuis 2013, trois voitures ont embouti la maison centenaire. La première s'est encastrée dans le salon, mettant le tout sans dessus dessous et détruisant une partie des meubles familiaux. La seconde a défoncé le portail de la maison. Le troisième accident fût mortel (le passager de la voiture), le véhicule s'est enfoncé à nouveau dans l'entrée de la maison.

En 3 ans, la maison de la mère de Geneviève à Saint-Joachim a été emboutie par 3 voitures. #loireatlantiquepic.twitter.com/13UrGwkZRz — Maureen Suignard (@MSuignard) August 5, 2017

Des sinistres qui se répètent. En tout le préjudice des trois accidents s'élève à 42.000 euros. La propriétaire se fait à chaque fois intégralement rembourser par son assurance. Mais s'en est trop pour la compagnie qui décide de se désengager. En mars dernier, Geneviève Morand reçoit un courrier. À compter du 1er août, le contrat avec Finistère Assurance est résilié, suite à « une fréquence anormalement élevée de sinistres ».

"Pour moi, ces assureurs sont des voleurs !"

Incompréhension du côté de Geneviève Morand. " Il nous rembourse que lorsque ça leur coûte pas cher ! Ce sont des voleurs" s'exclame Geneviève. "Je ne comprends pas la démarche, ce ne sont même pas eux qui paient mais les assureurs des automobilistes qui ont provoqué l'accident !"

Depuis, Geneviève Morand a retrouvé un assureur pour la maison de sa mère. Désormais, elle et ses voisins espèrent seulement que cela cesse et qu'il n'y ait plus d'accident sur cette route. Après l'abaissement de la vitesse réglementaire à 50km/h en janvier dernier, elle souhaite que de nouveaux aménagements soient fait. Une réunion est prévue en septembre prochain entre la mairie et le département discuter des mesures à prendre sur cette route pour qu'elle soit moins dangereuse.