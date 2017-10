La mobilisation des habitants, des commerçants, des facteurs et des élus a payé à Nantes. Le bureau de Poste de Saint-Joseph-de-Porterie va rester ouvert. Il faisait partie des 14 dont la fermeture est envisagée dans l'agglomération nantaise.

Saint-Joseph-de-Porterie va garder son bureau de Poste ! Il faisait partie des 14 dont la fermeture était envisagée dans l'agglomération nantaise (la Poste assure qu'elle n'a jamais été actée, que ce n'était qu'une réflexion). Les habitants, les commerçants, les facteurs et les élus se sont mobilisés ces derniers mois et la direction de la Poste a décidé de le maintenir ouvert jusqu'en 2019.

Et c'est assez rare pour être souligné, tout le monde est content. Quand on parle de la Poste qui va rester ouverte au fleuriste, Christian Briand, son visage s'éclaire : "c'est une très bonne nouvelle !". Même satisfaction pour Serge au moment de glisser ses enveloppes dans la boîte aux lettres : "dans les années à venir, le quartier va continuer à grandir, il y aura de plus en plus de familles, donc si on doit faire des kilomètres pour allez chercher une lettre recommandée, ce serait un peu dommage quand même". La fermeture de la Poste, ce serait même une aberration pour le fleuriste : "on commence à avoir tous les services qui arrivent les uns après les autres, alors supprimer la Poste qui, en plus, est arrivée il y a quelques années quand il n'y avait encore que très peu de monde à Saint-Joseph, c'est incompréhensible".

Le bureau de Poste fait aussi venir du monde chez le fleuriste et le cordonnier qui sont en retrait de la rue principale © Radio France - Marion Fersing

Le bureau de Saint-Joseph maintenu ouvert jusqu'en 2019 pour l'instant

Tout ça pris en compte, c'est donc une victoire pour le guichetier, Jean-Yves Jezequel, d'autant plus belle que ça arrive "très rarement ! Il suffit de regarder sur Internet toutes les mobilisations contre des fermetures de bureaux de Poste. On voit rarement des cas comme le nôtre ! C'est la mobilisation de tout le monde qui a permis ça !". Pour autant, le représentant CFDT qu'il est reste vigilant : "la direction de la Poste nous a dit que le bureau allait rester ouvert jusqu'en 2019". Effectivement, d'ici là, la fréquentation sera de nouveau évaluées ainsi que les besoins des clients et la Poste pourra prendre de nouvelles décisions, confirme la direction. Ce qui fait dire à Christian Couffin, le cordonnier : "peut-être que dans deux-trois ans, il faudra recommencer à se mobiliser. Je pense que la Poste n'a pas complètement abandonné l'idée de fermer le bureau de Saint-Joseph".

Mais pour l'instant, l'heure est à l'optimisme pour ce petit bureau très dynamique. "Dans notre bureau, la fréquentation progresse", se réjouit Jean-Yves Jézéquel, "ce qui n'est pas le cas partout, loin de là. En général, c'est même plutôt l'inverse". Et cette augmentation des besoins, la Poste assure la prendre en compte avec l'ouverture d'un point relais chez un commerçant près de la Beaujoire, ce qui permet aux clients d'aller chercher leurs colis tous les jours du lundi au samedi jusqu'à 19 heures.

D'ici fin 2019, la Poste envisage de fermer 6 bureaux dans l'agglomération nantaise et de compenser avec l'ouverture de 8 à 12 points relais

La Poste qui, selon la CFDT, envisage de remplacer de plus en plus de bureaux par des points relais dans l'agglomération nantaise. Il y a actuellement 24 bureaux de Poste pour 3 points relais. L'objectif serait de passer à 18 bureaux et 8 à 12 points relais pour la fin 2019.