Saint-Julien-Du-Sault : Amélie 18 ans, volontaire sur la plateforme Réserve Civique Covid-19

--Elle a 18 ans et elle a décidé de se rendre utile. Amélie Delolo habite Saint-Julien-Du-Sault (Yonne). Le service civique qu’elle avait entrepris dans l’EHPAD de la commune a été interrompu par le confinement, mais elle a décidé de se porter volontaire sur la plateforme réserve civique covid-19 pour reprendre du service. Elle collabore à l’animation de l’EHPAD et à l’installation des visioconférences pour que les pensionnaires communiquent avec leur famille.

Amélie collabore à l’animation de l’EHPAD de Saint-Julien-Du-Sault (Yonne) Copier

Tout pour faire sourire les résidents

« Les résidents sont en chambre, mais on va quand même les voir constamment et on fait pas mal d’activités, »raconte Amélie, « on fait par exemple des quiz musicaux, dans les couloirs bien évidemment, et ça leur fait plaisir ».

Amélie et sa tutrice, déguisée pour le 1er avril. - Amélie Delolo

Le personnel de l’établissement fait en sorte que l’atmosphère soit légère. « Il y a de la bonne humeur », raconte notre jeune volontaire, « on se déguise un petit peu en dessinant des sourires sur nos masques pour leur changer les idées et leur donner un peu de baume au cœur ».

Amélie aime les échanges avec les personnes âgées et ne regrette pas son engagement Copier

Des visioconférences pour préserver le lien

Le moral des résidents est bon, même si le confinement n’est pas toujours facile à vivre. Les pensionnaires ne reçoivent plus de visites de leurs proches depuis le début du mois de mars mais communiquent avec eux par visioconférence. « Ces discussions par tablettes interposées leur font du bien et pour certains, ils voient plus leur famille grâce à la visioconférence qu’en temps normal », ajoute la jeune fille.

Des échanges enrichissants avec les personnes âgées

Amélie qui a obtenu l’an dernier un bac Pro, accompagnement, soins et services à la personne, prend beaucoup de plaisir à accomplir sa mission dans l’EHPAD de Saint-Julien-Du-Sault, car elle a toujours trouvé le contact des personnes âgées enrichissant. « J’apprends à connaître les résidents, ils me racontent leur passé. Il y a un lien particulier avec elles qu’on ne peut pas avoir par exemple avec des enfants. Les personnes âgées nous apprennent beaucoup de choses et à voir la vie autrement ».

Après cette expérience, Amélie Delolo souhaite poursuivre sur ce créneau de l’aide aux personnes : Elle veut devenir pompier professionnel.