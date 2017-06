Saint-Julien-en-Genevois : menace sur le projet de construction d’une école, le maire crie au scandale

Un groupe scolaire de vingt-deux classes doit être construit dans l’un des nouveaux quartiers de la commune. Mais un riverain vient de déposer un recours contre ce projet. Le maire de Saint-Julien-en-Genevois est furieux.

"Les enfants sont pris en otage par une seule famille de riverains !" Antoine Vielliard est en colère et ne mâche pas ses mots. "C’est triste de voir que certains ne voient que leur intérêt particulier et pas l’intérêt collectif", poursuit le maire de Saint-Julien-en-Genevois. Cette nouvelle école est selon lui indispensable. "C’est un nouveau quartier de mille logements et aujourd’hui l’ancien établissement (qui sera détruit) ne peut pas accueillir tous les enfants du secteur", précise-t-il.

La famille de riverains, à l’origine du recours déposé devant le tribunal administratif de Grenoble, attaque le permis de construire en pointant les nuisances (sonores, circulation, difficultés de stationnement) que vont entrainer le futur groupe scolaire. "Et pourtant cette famille a été associée à l’élaboration du projet", fait remarqué Antoine Vielliard. Le maire de Saint-Julien d’autant plus énervé qu’il rappelle que "c’est cette même famille qui a vendu pour 14 millions d’euros les terrains sur lesquels ont été construit les 1 000 logements du nouveau quartier". "On ne se laissera pas intimider, poursuit-il. Les travaux de cette future école (15 millions d’euros) débuteront d’ici la fin de l’année."

Les nuisances sonores ? On ne peut pas mettre cela en balance avec la réalisation d’une école pour former la jeunesse de demain et l’avenir de la France." - Antoine Vielliard, maire de Saint-Julien-en-Genevois

ECOUTEZ Antoine Vielliard, le maire de Saint-Julien-en-Genevois. Copier

Le projet de la nouvelle école du quartier de Chabloux à Saint-Julien-en-Genevois sera à l’ordre du conseil municipal de ce mercredi.