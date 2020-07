Saint-Julien-Molin-Molette : du monde au premier grand vide-grenier post-covid organisé dans la Loire

Sur le stand d'Alexandra, beaucoup de jouets d'enfants, des habits, des livres, de la vaisselle, de la déco. Cette habitante d'Annonay a profité du confinement pour "trier les cartons, vider les placards, les meubles, faire du rangement, et surtout essayer de faire de la place et un petit peu d'argent".

Acheter des affaires d'occasion cela n’inquiète pas Carole venue en famille de l'Isère pour chiner. En revanche, elle reste prudente : "on a le masque, on a le gel dans la poche, on va tout nettoyer, laisser toute une nuit dehors, et puis nettoyer demain. Ce qui va à la machine, à la machine, et le reste à la javel".

Avec la crise sanitaire et malgré la fin du confinement de nombreuses brocantes sont annulées cet été. Pour les professionnels comme cela devient compliqué économiquement. Geoffroy vient de Tain-l’Hermitage. Le vide grenier de Saint-Julien-Molin-Molette est seulement le deuxième de sa saison après celui d'Aubenas. "C'est difficile, oui, c'est difficile de trouver des dates et souvent il faut aller loin de la maison et c'est encore plus de frais pour nous, explique-t-il. Il y aura une perte. Heureusement on a une activité à côté, ce n'est pas notre seule rentrée d'argent, heureusement, mais il y aura une grosse perte à la fin c'est obligé."

Geoffroy n'a aucun vide-grenier de prévu dans les prochains jours. Alors que l'an dernier, de juin à septembre, il faisait une voire deux brocantes par week-end.