Saint-Julien-Molin-Molette : ils ne veulent pas "qu'on mette fin à leur carrière !"

Les salariés de la carrière et certains habitants de Saint-Julien-Molin-Molette, dans la Loire, ont manifesté contre l'arrêt de l'exploitation imposé par le tribunal administratif de Lyon. Ils y voient une menace pour l'emploi et l'économie de la commune et de ses alentours.

Le mannequin pendu à une grue à l'entrée de la carrière de Saint-Julien-Molin-Molette plante le décor. "C'est un coup de guillotine", dénonce David Denis, responsable d'exploitation chez Delmonico-Dorel, le groupe qui gère la carrière. Le tribunal administratif de Lyon a annulé l'autorisation d'exploitation du site le 28 février. Les salariés ont donc profité du passage de la 5ème étape du Paris-Nice ce jeudi pour faire entendre leur mécontentement. Environ150 personnes se sont rassemblées à la fois sur le site et devant la mairie.

Un mannequin pendu par les salariés de la carrière de Saint-Julien-Molin-Molette © Radio France - Thomas Loret

Une vingtaine d'emplois menacés

Sur une banderole, on peut lire "24 chômeurs, belle victoire". "On a tous des crédits à payer, des enfants à élever, le moral en prend un coup", ajoute Arnaud Romain, chef d'équipe. Au delà de l'emploi, c'est l'économie de la commune qui pourrait être impactée. Isabelle, une habitante, est venue soutenir le mouvement : "Il reste une entreprise de mécanique, la brasserie et l'Ehpad. A part ça on a plus rien, le village est en train de mourir".

Nuisance sonores et écologiques ?

De son côté, la mairie rappelle pourquoi elle s'oppose à cette carrière. "Il y a le passage d'une centaine de camion chaque jour. Quand on voit la physionomie du village c'est problématique en terme de sécurité", précise Christine Robin, conseillère municipale en charge du développement économique. La mairie qui évoque aussi l'impact écologique de l'exploitation de la carrière.

La maire de Saint-Julien-Molin-Molette (à gauche) maintien ses positions contre la carrière © Radio France - Thomas Loret

Du chantage selon la maire du village

Sur la question des emplois, il faut cesser le chantage selon Céline Elie, maire du village : "le tribunal retient une dizaine d'emplois. Mais Delmonico Dorel c'est un gros groupe avec plusieurs branches. Ils proposent des emplois sur leur site internet. Ils auraient pu anticiper".

Un convoi de camions et tracteurs traversent le village de Saint-Julien-Molin-Molette en signe de soutient aux salariés de la carrière © Radio France - Thomas Loret

Les salariés eux estiment répondre à une forte demande sur le territoire. Certains agriculteurs qui se fournissent à la carrière pour leurs bâtiments étaient présents. Un convoi de camions et tracteurs a traversé la petite commune pour faire entendre leur mécontentement.

Les dirigeants de la carrière de Saint-Julien-Molin-Molette ont fait appel de la décision du tribunal administratif. Comme l'appel n'est pas suspensif, ils ont aussi déposé une demande d'autorisation provisoire d'exploiter la carrière en Préfecture de la Loire.