Ne l'appelez plus Sophie Vouzelaud, mais Sophie Vouzelaud-Boutamine. La 1ère Dauphine de Miss France 2007 et ex Miss Limousin s'est mariée avec son compagnon Fabien, dans son village, Saint-Junien. Près de 200 personnes sont venues admirer les mariés sur les marches de l'église.

Un mariage plein d'émotions pour Sophie Vouzelaud, l'ancienne Miss Limousin, 1ère Dauphine Miss France 2007 et nouvelle égérie des parfums Dior, ce samedi à Saint Junien

Sophie Vouzelaud et son compagnon Fabien se sont mariés ce samedi à Saint Junien, la ville natale de l'ex Miss Limousin, et 1ère Dauphine de Miss France 2007. Un mariage avec près de 300 invités mais aussi près de 200 personnes venues admirer la jeune fille sourde et muette de naissance devenue la nouvelle égérie des parfums Dior.

" Je la connais depuis qu'elle est toute petite" confie Martine, forcément émue. "Je suis très heureuse pour elle" confie cette habitante de Saint-Junien, pour elle ce mariage est aussi un symbole. "Cela montre qu'il n'y a pas qu'ailleurs qu'il se passe de belle chose, de belles histoires" explique Martine qui attend impatiemment l'arrivée de la mariée.

Sophie Vouzelaud est arrivée un peu avant 15h devant l'église de Saint Junien. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

La mariée, justement, est arrivée un peu avant 15h devant l'église où elle s'est laissée photographier par la foule venue l'accueillir en jeune femme. Une foule où se trouvait beaucoup de jeunes filles comme Manon et Elisa que ce mariage "fait rêver", autant que le destin de Sophie Vouzelaud. "C'est la première fois que je vois ça, c'est émouvant, ça fait rêver d'être mariée et d'être Miss France aussi" confient les deux jeunes filles pour qui celà à tout du conte de fée et du mariage de princesse.

Sophie Vouzelaud s'est laissée photographier aux côtés de ses parents avant d'entrer dans l'église de Saint Junien. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Avant de rentrer dans l'église, la nouvelle égérie des parfums Dior a pris la pose en robe de mariée. " Elle est avec un beau tulle, un corset en haut, tout pailleté, une longue traîne avec tous les rebords tous pailletés eux aussi. Vraiment, elle est magnifique" confie Alexandrine qui habite près de chez les parents de la jeune mariée.

La robe de mariée a fait rêver petites et grandes devant l'église de Saint-Junien ce samedi après midi. © Radio France - Boulle delphine-Marion

Vers 15h Sophie Vouzelaud est entrée dans l'église au bras de son père. A l'intérieur près de 300 personnes, des proches et les membres des familles des deux mariés ont pu assister à la cérémonie. A l'extérieur pendant près d'une heure, plus de 200 personnes ont attendu patiemment que la jeune femme ressorte en jeune mariée au bras de son époux.

La jeune femme est entrée au bras de son père dans l'église. Dehors près de 200 personnes l'ont attendue jusqu'à sa sortie au bras de son époux, Fabien. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Peu après 16h, les deux mariés sont apparus à l'entrée de l'église. C'est désormais officiel, Sophie Vouzelaud s'appelle Sophie Vouzelaud-Boutamine. Sophie et son mari, Fabien, sont restés de longues minutes en haut des marches pour se laisser prendre en photo et se laisser filmer.

Près de 200 personnes ont attendu les jeunes mariés et leurs 300 invités à l'extérieur à la fin de la cérémonie. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Ils se sont d'ailleurs embrassés à de nombreuses reprises sous les applaudissements de leurs invités et des 200 personnes venues les attendre à la sortie de l'église de Saint-Junien.

Un mariage en musique puisqu'un groupe de Gospel a chanté tout au long de la cérémonie mais également à la sortie pour célébrer l'union de Sophie et de son compagnon Fabien. Un moment apprécié par les jeunes mariés y compris Sophie pourtant sourde et muette de naissance. La foule s'est d'ailleurs mise à taper des mains pour donner le rythme et féliciter les jeunes mariés.

Après un bref moment à saluer les gens présents et à à nouveau se laisser prendre en photos, Fabien a aidé son épouse à entrer dans une voiture de collection. Les jeunes époux sont alors partis profiter de leur mariage et de leurs invités en privé sous les applaudissements de la foule et les klaxons du cortège de voitures anciennes.

Les jeunes mariés sont ensuite repartis dans une voiture de collection. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Un mariage réussi pour les deux amoureux mais aussi pour la foule écoutez ci-dessous les réactions des habitants de Saint-Junien très heureux du bonheur et de la réussite de la jeune femme.