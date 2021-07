Saint-Just-en-Chevalet : plusieurs cas de Covid-19 détectés après le bal des pompiers

Plusieurs cas de Covid ont été détectés après le bal des pompiers de Saint-Just-en-Chevalet. Le 13 juillet dernier, l'amicale de la caserne de la commune avait organisé un feu d'artifice et une soirée sur le parking et à l'intérieur du gymnase, à l'occasion de la fête nationale. Entre 500 et 600 personnes y ont participé, mais les organisateurs ont appris ce samedi que deux pompiers présents ce soir-là avaient été testés positifs au Covid.

Un protocole sanitaire très strict mis en place par les organisateurs

"Nous avons donc tout de suite contacté toutes les personnes présentes à cette soirée", explique Clément Moissonnier, président de l'amicale des pompiers de Saint-Just-en-Chevalet et également élu au conseil municipal. "Ce bal avait été organisé en accord avec la préfecture de la Loire, l'Agence régionale de santé et le Service départemental d'incendie et de secours", poursuit le pompier volontaire. "Donc on avait poussé les contraintes sanitaires au maximum : masques obligatoires, désinfection des mains à l'entrée, prise des noms et des numéros de téléphone pour faciliter le tracing." Pour ce qui est de la buvette, l'amicale avait pris soin de distribuer des gobelets réutilisables et nominatifs. "On ne pouvait pas vraiment faire plus", confie Clément Moissonnier. Selon le président de l'amicale, la règle de la jauge des 75% de la capacité a également été respectée à l'intérieur du gymnase.

Un utilisateur de la piscine testé positif

Toutes les personnes présentes ce soir-là ont été invitées à se faire tester entre le 20 et le 30 juillet. Un dépistage a aussi été organisé ce mardi matin dans la commune. D'après Clément Moissonnier, il y aurait entre 10 et 35 cas positifs. Mais difficile de savoir si ces personnes ont contracté le virus au bal des pompiers ou ailleurs, puisqu'il semble circuler dans la commune. Sur sa page Facebook, la mairie de Saint-Just-en-Chevalet demande aux personnes qui se sont rendues à la piscine municipale les 18 ou 19 juillet de se faire tester, puisqu'un cas positif de Covid-19 a été détecté.