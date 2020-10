Saint-Just-le-Martel : François Hollande en visite au salon de la caricature pour défendre la liberté

Un livre à la main, le dessinateur Placide enjambe les barrières, contourne la sécurité. Il remet à François Hollande son livre sur le quinquennat de l'ancien chef de l'Etat. "Je vais pouvoir me replonger différemment dans ces cinq ans. On peut voir que je n'ai pas changé ! ", sourit François Hollande.

Placide, prix de l'humour vache 2020 du salon, est fier de son coup : "J'aime dessiner les politiques et jouer avec eux. C'est mes petits personnages. Je lui ai montré comment je l'ai "maltraité". Visiblement il a pris ça bien !"

Placide, vainqueur du prix 2020 de l'humour vache du salon international de Saint-Just-le-Martel. © Radio France - Thomas Vinclair

Faire vivre la liberté d'expression

Face aux organisateurs et au côté de Plantu, François Hollande rappelle que " ce salon est important pour les dessinateurs du monde entier. C'est un espace de liberté." Ces dessinateurs n'hésitent pas à interpeller l'ancien chef de l'Etat : "Qu'allons nous devenir ? Les journaux sont en crise nous avons de moins en moins de dessins de presse." Face à l'assistance, l'ancien président propose de "réfléchir à l'idée de rendre obligatoire les photos et dessins dans les journaux".

Au moment de découvrir les caricatures dans l'aile du salon qui célèbre les 50 ans de Charlie Hebdo, l'ancien président sourit, prend certaines photos. "Ce sont des critiques de mon action. Mais il faut essayer de comprendre le message de chaque caricature. Ces dessins peuvent heurter, choquer mais ils nous amènent toujours à réfléchir. "

Présent au procès des caricatures du journal satirique en tant que premier secrétaire général du PS en 2007, puis au côté des familles des victimes de ces "lâches attentats" de 2015, François Hollande continue de défendre "l'esprit Charlie" : "J'ai un lien avec Charlie, ces dessinateurs, leurs familles. Aujourd'hui nous devrions tous soutenir cet esprit. Quand je vois les réactions interloquées de certaines personnes lors de la réédition des caricatures, je me dis au contraire que le journal a raison. La liberté, ce n'est pas à moitié !"

Un soutien au futur musée national de la caricature

Avec Cles récentes déclarations de la ministre de la ulture et du président de la région Nouvelle-Aquitaine, le projet du futur musée de la caricature prend forme. François Hollande espère que ce "beau projet verra rapidement le jour. J'ai un attachement particulier avec Saint-Just, Limoges et le Limousin. Le projet devrait se tenir ici mais il faut encore trouver les fonds et avoir une vision bien définie de ce que l'on veut faire."

A Saint-Just, ce samedi, il flottait un air de liberté. Plantu, qui a remporté la deuxième édition du prix Gérard Vandenbroucke, résume ainsi : "Ici nous célébrons 39 ans de liberté. J'aime ce festival car il rassemble les dessinateurs qu'importe leurs idées ou opinions. J'aime ce salon, buvons un coup en son honneur !"