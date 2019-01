Saint-Just : un premier grand débat dans le Cher, riche, mais parfois confus

Plus d'une centaine de personnes ont participé hier soir au premier grand débat organisé dans le département du Cher : c'était dans la petite commune de St-Just, à l'Est de Bourges (640 habitants). Le maire avait notamment invité le député local (Loïc Kervran, de la République en Marche).

Trois heures et demi d'échanges, dans le plus grand respect républicain. La thématique retenue portait sur la ruralité, mais finalement les remarques et les propositions sont allées bien au delà. Et c'est un des rares gilets jaunes présents qui a mis d'emblée les pieds dans le plat : " Des rémunérations à vie pour les présidents, des choses comme ça pour nous, c'est un petit peu impensable !"

Certains ont énoncé leurs certitudes, notamment sur la dette de la France : " Elle n'est pas remboursable et on nous en rebat les oreilles, tout simplement pour nous inciter à nous serrer la ceinture !" Une parole libérée... La remise en cause du CICE pour les grosses entreprises, de la libre installation des médecins pour les obliger à aller dans les déserts médicaux, la création de bus pour amener les services publics au fin fond des campagnes...une TVA réduite sur le circuit court, des idées concrètes ont été avancées, certains ont directement apostrophé le député présent : " Franchement, est-ce que vous assumez cette politique du gouvernement et cette loi, la TAFA sur les dividendes des actionnaires qui les exonère ?"

Le député Marcheur, Loïc Kervran qui a pu expliquer la politique du gouvernement : " On s'est attaqué aux prix des banques et aux agios. On a voté une nouvelle loi en septembre en faveur des clients." Danièle a apprécié l'initiative mais reste sceptique sur le résultat : " Je suis dubitative. Ca partait un peu dans tous les sens, et je ne suis pas sûre que Mr Macron tiendra compte de tout ça." Pour le maire de St-Just, le travail n'est pas terminé. Stéphane Garcia : " On va maintenant faire une synthèse complète qu'on publiera dans la presse, sur notre site internet et sur le site du grand débat pour jouer à fond la transparence." Un débat riche, mais c'est pas avec ça qu'on remplira le frigo, concluait un participant...