Saint-Laurent-du-Var : le temps d'une virée en mer, oublier la maladie

« On parle beaucoup de la recherche médicale, mais on parle pas assez du moral, et pourtant c'est très important. » Ce matin, dans le port de Saint-Laurent-du-Var, est radieux. Le fondateur de l'association Adrien organise sa première animation depuis le confinement pour les enfants malades qu'il accompagne : un baptême de navigation à bord d'un catamaran de course.

Depuis 2 ans, Menel, 9 ans, se bat contre un cancer des os. © Radio France - Matthieu Le Meur

L'association Adrien, René Molines l'a fondée en 2005, et l'a nommé d'après son fils, Adrien, mort de maladie en 2003, alors qu'il n'était encore qu'un bébé. Aujourd'hui l'association accompagne des dizaines d'enfants gravement malades. Avec deux objectifs : les distraire, leur vider la tête, et empêcher que leurs familles ne s'isolent : « Au début, quand un enfant est malade, tout le monde est autour de vous pour vous aider, et puis avec le temps, la vie reprend son cours, et devient vite seul. »

Ce matin-là, 7 enfants malades des Alpes-Maritimes vont donc profiter de la Méditerrannée, à bord du catamaran de Kio et Charles, deux moniteurs de voile de Cagnes-sur-Mer.

Une demi-heure en mer, pour oublier la maladie