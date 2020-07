PHOTOS - Saint-Laurent-en-Royans : au moins 800 noyers arrachés après un violent orage de grêle

Plusieurs noyers ont été déracinés à cause de l'orage le long de la route départementale 54 qui mène à Saint-Laurent en Royans.

L'épisode a été bref, mais extrêment violent. Un gros orage de grêle s'est abattu sur au moins trois communes du Royans mercredi soir vers 18h30. Saint-Jean-en-Royans et Saint-Eulalie-en-Royans ont été touchés, mais c'est sûrement à Saint-Laurent-en-Royans que les dégâts ont été les plus importants.

Des caves complètement inondées

Il y a eu des tuiles cassées à cause des grêlons, quelques coulées de boue mais surtout près d'une vingtaine de caves inondées. "Je vous dit pas le désastre...", lâche Jacques qui a retrouvé la cave dont il est propriétaire pleine de boue et de feuilles. "Il y en a de partout, regardez la trace sur le mur, il y avait un mètre d'eau."

Une bonne partie des objets stockés là sont hors-service, télé, groupe électrogène ou encore machine à laver. "Ça s'est passé en trois minutes", poursuit Jacques, qui n'avait jamais vu ça. La grêle a déchiqueté les feuilles des arbres qui, mélangées à la boue, ont bouché les regards d'évacuation d'eau de la cour.

"Forcement, ça déborde et l'eau finit dans les caves", explique Philippe Inard, le directeur des services techniques à la mairie de Saint-Laurent-en-Royans. "On bien réalisé des aménagements, mais face à ce genre d'événements climatiques, on ne peut pas faire grand chose."

Dans la cave, l'eau est montée jusqu'à un mètre. © Radio France - Tommy Cattaneo.

Des pertes immenses pour les nuciculteurs

Les producteurs de noix, eux, sont dépités. Au moins 800 arbres ont été déracinés mercredi soir, presque un an an jour pour jour après un autre épisode de grêle dévastateur. "Mais celui là a été deux fois plus violent", confie un professionnel du secteur. Plusieurs d'entre-eux devraient faire des demandes d’indemnisation au titre des calamités agricoles.