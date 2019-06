Saint-Léger-de-la-Martinière accueille les "Saint-léger de France et d'ailleurs"

"On est venus pour faire la fête et se retrouver". Tel est le mot d'ordre parmi les 600 invités présents à Saint-Léger-de-la-Martinière, dans les Deux-Sèvres. Leur point commun ? Ils viennent tous d'une ville dont le nom comporte "Saint-Léger". De France, de Suisse ou de Belgique, ils se retrouvent tous les deux ans.

D'où vient l'idée de ce rassemblement pour les moins original ? En 1993, Christophe Ripoche est instituteur à Saint-léger-sous-Cholet dans le Maine-et-Loire. Il cherche un projet sur lequel travailler avec ses élèves toute l'année. Et à l'époque, le Minitel lui donne une idée...

Pour travailler la géographie, mais aussi l'histoire, les maths (on calculait les distances entre les villes), on a cherché sur le Minitel toutes les villes qui s'appelaient "Saint-Léger" ou qui l'avaient dans leur nom. On a envoyé des questionnaire et des pellicules photo aux élèves de ces villes et à la fin de l'année on a fait une grande exposition.