Saint-Lô, France

Trop vieille, pas aux normes, mal placée, la résidence adaptée des Epinets ? La mairie a décidé de reloger ses locataires retraités dans d'autres logements de la ville ou du bailleur social d'ici à 2020. Avec son ascenseur qui ne dessert que des demi-paliers, et sa situation à flanc d'une colline très raide et bourrée d'escaliers, la mairie estime que la résidence n'est plus adaptée aux personnes âgées qui y vivent : "Certains ont beaucoup vieilli depuis leur emménagement", explique-t-on à la mairie de de Saint-Lô.

Appartements vides et dédale d'escaliers

Propriété de Manche Habitat, la résidence est louée depuis 1985 par le Centre communal d'action sociale, qui reloue ensuite les logements à loyer modéré aux retraités modestes. Bien moins cher qu'un Ehpad, elle s'adresse à des retraités qui ne sont pas dépendants, mais assure un accompagnement avec des animations et une aide au ménage et aux courses. Mais la municipalité assure que "sept ou huit des 27 logements sont inoccupés" et que "pendant ce temps-là, la mairie paie les loyers des appartements vides". La ville a donc décidé de reloger les résidents à l'horizon 2020, et de rendre le bâtiment au bailleur social.

La mairie assure que les locataires pourront bénéficier des "structures nouvelles et plus modernes qui se créent sur Saint-Lô". Lors d'une réunion jeudi 27 septembre au centre Nelson Mandela, les résidents et leurs familles se sont vus proposer deux solutions : la résidence pour personnes à mobilité réduite qui est en cours d'achèvement à l'emplacement de l'ancien local du CCAS de Saint-Lô, en plein centre-ville. Ou la future résidence construite pour 2020 à l'emplacement de l'ancienne maison de retraite du Bon Sauveur.

Relogés, mais pour aller où ?

Du côté des familles, Gérard "attend de voir" : "Aux Epinets, ma mère paie 300 euros par mois pour un F3. On leur a posé la question du loyer pour la future résidence du Bon Sauveur, ils n'ont pas sû nous répondre", explique Gérard, le fils d'une des résidentes. Quant à la résidence en centre-ville, plus agréable par sa position géographique, elle ne répond pas aux attentes de beaucoup d'entre eux : "On a choisi les Epinets parce qu'il y a un animateur et une aide à domicile qui passent presque quotidiennement dans la résidence pour faire des activités, discuter, faire le ménage ou les accompagner faire les courses. Ce ne sera pas le cas dans la résidence du centre-ville".

Les familles s'inquiètent aussi de devoir faire subir un déménagement à leurs proches : "Ma mère a 90 ans", dit la fille d'une locataire. "Ils sont bien ici, ils sont bien entourés, ça va être un gros changement pour eux de déménager. Il va falloir leur expliquer, ça ne va pas être simple".