Saint-Lô : la Croix Rouge lance un service d'aide aux personnes anglophones

Pour la première fois ce vendredi 5 février, la Croix Rouge de Saint-Lô organise un service d'aides aux personnes anglophones résidant dans la Manche. Concrètement, ces dernières pourront se rendre à la Vestiboutique, située au 26, rue du Docteur Leturc, pour obtenir toute l'aide dont ils ont besoin pour effectuer leurs démarches en France. Un dispositif voué à être renouvelé tous les vendredis entre 9h et 16h.

Une équipe "totalement anglophone"

Les bénévoles promettent ainsi la mobilisation d'une équipe "totalement anglophone" une fois par semaine. Celle-ci proposera son soutien pour des tas de domaines possibles. "Cela s'adresse à tous ceux qui ne comprennent pas tout de l'administratif en France", confie Fiona Purcell, elle-même anglophone et bénévole à Saint-Lô. "Ce n'est pas le même système en France qu'en Angleterre, et ça pose beaucoup de questions pour eux." Ainsi, des formulaires pas clairs, des papiers à fournir qui manquent, des soucis de traduction, des démarches pour les décès ou les urgences : ce dispositif de la Croix Rouge fonctionne pour n'importe quelle démarche.

Fiona Purcell fait partie de ceux chez qui l'idée a germée. Elle a été elle-même confrontée à ce genre de problématique lors de son arrivée dans la Manche. "Je ne parlais aucun mot de français, et c'était un vrai problème de découvrir le fonctionnement en France. Comment ça marche ?" Après beaucoup d'heures de prise de tête, elle s'en est finalement sortie et souhaite adoucir un peu ceux qui se retrouveraient, comme elle, dans la même situation. "Si quelqu'un peut apporter une réponse à ceux qui se posent les mêmes questions que moi, ce n'est pas plus mal", conclut-elle.