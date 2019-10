Saint-Lô : les agricultrices en pointe dans la grogne paysanne du Cotentin

Les agriculteurs se mobilisent à nouveau ce mardi un peu partout en France. Des opérations escargots, des rassemblements, etc... Dans la Manche, ils ont pris de l'avance. Dès hier, une cinquantaine d'entre eux, surtout des femmes, ont manifesté devant la préfecture à Saint-Lô.

Saint-Lô, France

Elles étaient les premières sur place. Une quinzaine de femmes agricultrices. Ce sont elles qui ont écris sur de grandes bâches noires "Macron, réponds-nous ! Sauve ton paysan". Elles qui ont ensuite accroché ces banderoles aux grilles de la préfecture, sous l'oeil de Catherine Girault, présidente de la commission agricultrice de la FDSEA :

"Malheureusement, c'est nous qui faisons souvent la comptabilité dans les exploitations. Nous sommes les premières à voir la situation très dangereuses pour nous agriculteurs". Parmi leurs griefs, les zones de non-traitement aux pesticides (ZNT), les taxes supplémentaires des États-Unis sur les vins et fromages français, les projets de traités de libre-échange UE-Canada (Ceta) ou UE-Mercosur ou encore la rémunération.

Et ce n'est pas vraiment le rendez-vous avec le préfet qui les rassure. Une demi-heure de réunion et les agricultrices ressortent, avec les mêmes attentes. "Le préfet nous a promis de faire remonter nos revendications à Emmanuel Macron, mais on attend maintenant des réponses concrètes sur le soutien de notre Etat à son agriculture" explique Anne Jeanne, secrétaire générale de la FDSEA de la Manche.

De grandes bâches noires ont été accrochées aux grilles de la préfecture. On pouvait y lire : "Macron, réponds-nous ! Sauve ton paysan". © Radio France - Théo Hetsch

Un soutien notamment aux femmes agricultrices, qui représentent 30% des chefs d'exploitations. Et qui sans doute pèseront au moins autant dans les cortèges des manifestations du jour...