Saint-Malo : après dix ans de négociations, ils retrouvent le sentier du littoral

Plusieurs dizaines de marcheurs ont répondu présents pour l'inauguration du sentier de Saint-Servan, à Saint-Malo, organisée par l'association des Amis des chemins de ronde d'Ille-et-Vilaine et de la Côte d'Emeraude."C'est très important que chacun puisse redécouvrir la façade maritime par le biais de ce chemin de randonnée", se réjouit Luc, devant "un paysage de rêve."

Odette et Louis, de retour sur la plage où ils se sont rencontrés

L'association bataille depuis 2012 pour libérer l'intégralité des deux kilomètres du sentier du littoral, entre les Corbières et la Roche-aux-Mouettes, vers Dinard. Le dernier propriétaire d'un terrain qui bloquait le passage a finalement accepté. Une inauguration formelle a eu lieu le 21 décembre, organisée par la mairie. "Nous n'avons pas été invités à l'inauguration ! Le mail d'invitation, paraît-il, s'est perdu...", glisse une membre de l'association.

Le sentier, une boucle de deux kilomètres, s'étend des Corbières à la Roche-aux-Mouettes, à Saint-Servan. © Radio France - Maxime Glorieux

Sur le chemin, Odette et Louis, un couple de retraités s'arrête et contemple la plage. "C'est le lieu de nos premiers rendez-vous, comme je travaillais à la clinique au-dessus, c'était pratique", lance Odette. Son mari ajoute : "Le samedi on se rejoignait ici, sur la plage. C'était il y a plus de cinquante ans !" Les riverains ont redécouvert ce sentier, dont l'ouverture s'est faite en plusieurs étapes successives depuis quelques années.

L'association veut libérer le sentier de Rothéneuf

Fort de cette victoire, l'association continue de militer pour ouvrir les sentiers du littoral. Leur prochain objectif se situe au nord de Saint-Malo, sur le sentier de Rothéneuf. Mais il est très difficile de négocier avec les propriétaires de maisons sur le chemin. "Il faut que les gens acceptent qu'il y ait des étrangers qui viennent passer une fois par semaine, de temps à autre. Il nous faut de la patience, beaucoup de patience, et parfois des procès, il y en a eu pas mal dans l'histoire !", explique un autre membre de l'association.

L'objectif est de pouvoir rejoindre Dinard à pied depuis Saint-Malo. © Radio France - Maxime Glorieux

Gérard Prodhomme, le vice-président de l'association, rappelle que le sentier a été tracé il y a quarante ans. "L'Etat, pendant plusieurs années, n'est pas intervenu pour exiger l'application de son arrêté", regrette-t-il. Selon lui, la prise de conscience s'est faite récemment. "Les gens qui venaient à Saint-Malo, venaient pour la station balnéaire, le patrimoine, alors que maintenant, il y a une autre attente."