Les noyades en France augmentent alors que les enfants n'ont pas pu suivre de cours de natation pendant la crise sanitaire. À Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), des CRS et des bénévoles de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) alertent sur les risques de noyade.

EN IMAGES - À Saint-Malo, des policiers et des sauveteurs font de la prévention face au risque de noyade

La police municipale et les bénévoles de la SNSM travaillent main dans la main sur sept des dix postes de secours de Saint-Malo.

Les noyades ont fortement augmenté en France d'après Santé Publique France : +22% en trois ans. On compte 300 accidents pendant le mois de juin dernier. La crise sanitaire a ralenti l'apprentissage de la natation. À Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), les policiers et les bénévoles de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) font de la prévention.

Deux quads pour être davantage de réactivité

Un exercice grandeur nature a été réalisé jeudi 15 juillet en présence du préfet Emmanuel Berthier et de Gilles Lurton, le maire de Saint-Malo. Parmi les nombreux vacanciers sur la plage du Sillon, les maîtres-nageurs repèrent un garçon d'une dizaine d'années en train de se noyer. "Je vous fais envoyer un quad avec le matériel de secours", lance un maître-nageur dans le talkie-walkie depuis la cabine de secours. Deux quads, ces petits véhicules tout terrain à quatre roues, ont fait leur apparition sur les côtes malouines. "La plage du Sillon, c'est 13 kilomètres, vous imaginez quand il faut couvrir le littoral, il faut pouvoir être très mobile, et aujourd'hui on peut se le permettre avec ces quads. C'est un apport très important pour nous !" se réjouit Patrice Poirier, directeur de la police municipale de Saint-Malo.

Le préfet Emmanuel Berthier s'est rendu sur la plage du Sillon pour échanger avec les CRS maîtres-nageurs. © Radio France - Maxime Glorieux

Pendant les deux mois d'été, 11 CRS maîtres-nageurs travaillent avec 29 bénévoles de la SNSM. "Cet été, c'est surtout beaucoup de prévention : repérer les jeunes enfants isolés, les inviter à porter des bracelets d'identification pour pouvoir les récupérer et aviser les parents", détaille Fédéric Guéné, le directeur départemental adjoint de SNSM en Ille-et-Vilaine. Il insiste sur la nécessite de bien surveiller ses enfants : "Même avec 20 centimètres d'eau, vous pouvez vous noyer, donc dès lors que l'enfant va vers l'eau, quelque soit l'endroit, un adulte doit impérativement surveiller." Avant de se baigner, il faut d'abord se mouiller les bras, puis mettre un peu d'eau sur sa nuque. Si vous voyez un nageur en train de se noyer, vous pouvez lui maintenir la tête hors de l'eau en attendant l'aide des secouristes. Si vous êtes seul(e) et que vous devez chercher du secours, vous pouvez mettre un repère sur la plage (serviette, vêtement, tas de sable) pour bien identifier les lieux au loin.

Fédéric Guéné constate une chute de la fréquentation des cours de natation depuis plusieurs années. "Retrouver ces apprentissages" sera "l'objectif de la rentrée" selon le préfet Emmanuel Berthier.

Les deux quads permettront aux policiers d'être réactifs en cas de noyade mais également de veiller à la sécurité sur les plages. © Radio France - Maxime Glorieux