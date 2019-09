Saint-Malo : elles veulent promener leurs chiens en toute liberté

Saint-Malo, France

Quand des malouines s'en vont en guerre... pour promener leurs chiens sur les plages de Saint-Malo en toute liberté. Trois habitantes de la cité corsaire en ont marre. En effet, lors de la période estivale, du 1er avril au 30 septembre, elles ne peuvent pas sortir leur animal de compagnie au bord de l'eau. C'est tout simplement interdit.

Alors certains propriétaires en ont assez : "On n'a pas la même liberté que les autres citoyens" estime Brigitte Roult, 64 ans, retraitée. "On ne peut pas promener nos chiens dans les rues l'été, il y a pleins de touristes !".

Alors elles souhaitent un assouplissement des règles. Elles veulent que l'interdiction commence plus tard, le 1er juin, et un aménagement le matin jusqu'à 10h00, et le soir à partir de 19h00. "Beaucoup de propriétaires, des retraités par exemple, ne peuvent pas sortir de Saint-Malo car ils n'ont pas de voitures pour aller promener leurs chiens" explique Marie-Françoise Sauvage, 58 ans et éducatrice canine. "Pour la plupart un chien n'est pas qu'un simple animal, c'est aussi un soutien moral, un moyen de sortir".

Et les malouines soulignent qu'elles respectent toutes les règles, surtout en terme de déjections canines : "Nous ramassons toutes les crottes, tout le monde a désormais un sachet quand il va promener son chien" souligne Brigitte Roult. Ce n'est donc pas une question de propreté selon Brigitte qui a reçu le message de soutien suivant sur son portable : "Très bonne initiative, les propriétaires de chiens sont bien plus propres et respectueux que certains touristes".

"Nous n'avons pas un chien que six mois par an"

Ces malouines ont donc lancé début juin une pétition. Et le bouche à oreille a bien marché, plus de 300 signatures déjà recueillies. Elles en attendent 500 pour amener leurs doléances en mairie."Même les touristes sont stupéfaits quand ils voient qu'ils ne peuvent pas aller sur la plage avec leur chien, ils n'en reviennent pas" dit Marie-Françoise.

En fait, les signataires de la pétition estiment qu'il y a une forme de stigmatisation. "Désormais, dès qu'on a un chien, on devient un délinquant !" s'exclame Marie-Françoise.

En fait cette initiative se veut comme un cri du coeur pour ces amoureuses de toutou. "J'ai un chien qui a chaud l'été, qui a besoin de nager, _nous n'avons pas un chien que six mois par an"_témoigne Brigitte Roult.