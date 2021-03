Saint-Malo : Jacques le Gall, héros de la France libre, devient Citoyen d'honneur de la ville

Le commandant Jacques le Gall, qui a eu 100 ans le 25 février 2021, devient Citoyen d'honneur de la ville de Saint-Malo. Le 19 juin 1940, avec son frère et d'autres camarades, il a rejoint en Angleterre les forces françaises libres et le Général de Gaulle à Londres.

Le commandant Jacques le Gall devient Citoyen d'honneur de la ville de Saint-Malo. C'était un souhait du maire de la ville Gilles Lurton soumis ce jeudi soir 18 mars dans une délibération au Conseil municipal et approuvé à l'unanimité. Natif d'Audierne, Jacques le Gall a célébré ses 100 ans le 25 février 2021. Il vit à Saint-Malo depuis une trentaine d'années.

Patriotisme

A 19 ans, le 19 juin 1940, avec son frère, il rejoint l'Angleterre pour continuer le combat alors que les allemands occupent Paris et que le maréchal Pétain s'apprête à signer l'armistice avec les nazis. "Avec son frère, ils avaient fait pas mal de scoutisme dans leur jeunesse" raconte son fils Bertrand le Gall. "Il était très attiré par la mer, il habitait Audierne où ses parents étaient liés au milieu de la pêche. Mon père avait décidé de faire carrière dans la marine".

Mon père rappelle toujours qu'à cette époque là les jeunes avaient un sentiment patriotique qui était plus fort qu'aujourd'hui - Bertrand le Gall

Continuer le combat

Le 17 juin 1940, la défaite de la France interrompt le concours d'entrée à l'école navale que Jacques le Gall doit passer au lycée Saint-Charles de Saint-Brieuc. De retour chez lui à Audierne, il annonce à sa mère qu'il poursuit la guerre. Le 18 juin, à 19 ans, avec son frère et d'autres camarades, il embarque sur l'Ar Zénith, c'est le bateau qui fait la traversée entre Audierne et l'ile de Sein. "Ils sont arrivés sur l'ile de Sein le 19 juin mais c'était difficile car le préfet interdisait les départs sauf pour les militaires" précise Bertrand le Gall.

Rallier l'Angleterre

De l'ile de Sein, Jacques le Gall appareille pour l'Angleterre et s'engage dans les forces françaises libres. L'Ar Zénith est le premier navire civil à rejoindre l'Angleterre après l'appel du 18 juin. D'ailleurs, deux mois plus tard, les frères le Gall rencontreront le Général de Gaulle à Londres. Son frère fera la guerre dans les forces terrestres et Jacques le Gall dans la marine "il deviendra commandant de sous-marins à la fin de la guerre à 24 ans". Il retourne à la vie civile après la guerre.

Saint-Malo et l'Ar Zénith

Sa vie le conduira à St Malo où il vit depuis une trentaine d'années. Dans la cité corsaire, le commandant Jacques le Gall a retrouvé des anciens de la France libre et il a pu participer aussi à la restauration de l'Ar zénith qui était en ruine près de Roscoff avant d'être pris en charge par 3 malouins. Le bateau restauré a été classé monument historique ; il est désormais en lieu sûr dans un hangar ouvert au public près de la tour Solidor.