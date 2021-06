Saint-Malo : le complexe Aquamalo prêt à rouvrir ses portes au grand public

Inauguré en juillet 2020, le complexe flambant neuf AquaMalo a connu une première année compliquée. Jamais ouvert au maximum de sa capacité, AquaMalo a fermé complètement pendant trois mois entre janvier et avril. Le reste du temps, des jauges ont empêché l'ouverture de certains espaces, et seuls les publics dits "dérogatoires" et les mineurs encadrés ont pu enchaîner les longueurs dans les bassins de la piscine. De quoi, tout de même, faciliter la préparation de la réouverture au grand public ce mercredi 9 juin. Désormais, le complexe aquatique pourra accueillir jusqu'à 50% de sa capacité maximum, avec une distance de deux mètres entre chaque nageur.

"On va y voir plus clair, avec des protocoles qui vont être rodés dans toutes les piscines de France, se réjouit Joël Hamel, vice-président en charge des équipements sportifs à Saint-Malo Agglomération. Après une période qui a été dure à gérer, où l'on a quand même réussi à ouvrir pour les publics pour lesquels c'était possible. On a pas pu obtenir une jauge maximale, on a pas pu ouvrir au grand public avec les mesures sanitaires. Mais tout au long de cette pandémie, on a pu permettre aux publics dérogatoires, aux sportifs de haut niveau mais aussi aux écoles, on a fait ce qu'on a pu et donc maintenant on peut ouvrir plus largement. Je croise les doigts pour que ce soit encore mieux dans les mois qui viennent." Pour le moment l'agglomération n'a pas chiffré les pertes liés au covid, mais les élus se disent confiants comparativement à d'autres piscines sur d'autres territoires qui ont fermé intégralement pendant plus longtemps. L'établissement est géré en délégation de service public par la société Récréa.

Le bâtiment d'Aquamalo à Saint-Jouan-des-Guérets © Radio France - François Rauzy

Les espaces ludiques vont pouvoir rouvrir

Sur place, le directeur Benjamin Lefranc est enthousiaste quand à la réouverture. Il fait visiter l'espace "bien-être". "Il n'a pas été ouvert depuis le 20 octobre 2020 ! Donc on est très contents de pouvoir le rouvrir" explique le directeur. Jacuzzi, sauna, hammam, tout est prêt. Un escalier mène aux bassins et à l'espace ludique. "C'est vraiment le temps fort de notre réouverture. Tout l'espace familial, l'aspect ludique, les quatre toboggans et l'île aux pirates : tout ça n'avait pas non plus été ouvert depuis le 20 octobre. Même s'il faudra évidemment respecter les mesures sanitaires, avec un écart de deux mètres dans l'eau entre les personnes. Dans l'eau, ça peut parfois être difficile à faire appliquer. On sera très vigilants là-dessus, on aura du personnel aux aguets, et on renforce le staff sur les bords de bassin." Sur la saison, 46 personnes font tourner la boutique AquaMalo. Cet été, des renforts sont prévus sur les bassins donc, mais aussi à l'accueil pour fluidifier les flux de visiteurs.