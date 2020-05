Saint-Malo : le port du masque obligatoire est respecté mais pas toujours compris

Ce jeudi 21 mai, le port du masque est obligatoire dans quatre rues de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Un arrêté l'impose entre 11 h et 18 h, rue Saint-Vincent, place du Pilori, rue de la Vieille-Boucherie et rue Porcon-de-la-Barbinais, très fréquentées par les passants.

Une décision qui ne passe pas toujours même si le port du masque est plutôt bien respecté. "Ça m'agace parce qu'il y a deux mois le discours c'était "le masque n'est pas nécessaire " et maintenant il devient obligatoire", peste Hervé en sortant le masque de sa poche de pantalon. Ce touriste n'était pas au courant de la décision prise pour ce week-end de l'Ascension.

Pour faire passer le message, la ville a fait installer un panneau. En passant devant Jérôme et sa famille décident de faire demi-tour. "On porte le masque huit heures par jour au travail, on va pas aussi le porter dans la rue. Et si c'est pareil pendant les vacances, et bien il n'y aura pas de vacances."

Voilà un masque aux couleur du stade rennais © Radio France - Nina Valette

"On se croirait en prison" - Jérôme, un passant

Pourtant, cette décision rassure certains passants mais aussi des commerçants. Devant sa boutique de souvenirs, cette commerçante constate le retour du masque dans la rue Porcon-de-la-Barbinais. "En début de semaine ce n'était vraiment pas la tendance. Les gens n'avaient pas le masque. Certains clients ne voulaient même pas entrer dans le magasin à cause de l'affiche qui conseille de porter le masque à l'entrée. Pourtant , ça nous protège mutuellement", regrette le malouine.