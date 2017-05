Saint-Malo : les apprentis policiers expliquent leurs motivations

Attentats, violences policières, la période n'est pas facile quand on veut devenir policier. La nouvelle promotion d'élèves policiers est rentrée le 3 avril à l'école nationale de police de Saint-Malo, l'une des 10 écoles en France qui forment les futurs gardiens de la paix.

Salle de musculation à droite, centres de simulation à gauche. Et au milieu de la cour, le drapeau tricolore qui flotte au vent. Pas de doute, on est bien à l'école nationale de police de Saint-Malo. Ici, près de 270 gardiens de la paix sont formés chaque année, dont Sophie, 32 ans : "Quand on veut faire ce métier, on doit aimer son pays", explique-t-elle d'emblée. Elle est entrée à l'école le 3 avril dernier, après une dizaine d'épreuves écrites et orales. Devenir policière, c'est un rêve de gosse. Un rêve loin d'être douché par les attentats : "quand son pays est attaqué, forcément, on ressent une envie encore plus forte de le défendre, d'être là et de rejoindre l'institution" raconte celle qui a deux jeunes enfants. "Ils me soutiennent au quotidien", explique Sophie en souriant, "le petit veut même faire policier plus tard, pour travailler avec maman" !

Mais la famille n'est pas toujours très chaude. Pierre, élève policier de 23 ans, a dû convaincre ses parents : "il y a eu de la peur, de l'incompréhension, il a fallu que j'explique les raisons de mon choix, leur montrer que ce n'était pas un coup de tête", raconte-t-il, "ensuite ils m'ont beaucoup soutenu".

Le drapeau français flotte au vent au milieu de la cour de l'école. Les élèves passent devant chaque jour, entre leurs cours de droit, ceux de sport et les simulations d'intervention © Radio France - Théo Hetsch

Un module spécifique sur les tueries de masse a été créé après les attentats

Entre les attentats et les violences policières, il a fallu adapter le cursus ces derniers mois. Le directeur de l'école, Jean Jacques Piec : "les élèves suivent tous un module de déontologie, c'est fondamental", explique-t-il, "un module spécifique sur les tueries de masse a aussi été créé au niveau national et enfin nous avons renforcé les modules sur les violences urbaines et celles dans les transports en commun". Les élèves ont aussi beaucoup de cours de droit, des séances de sport et de tir et des simulations d'intervention.

"Les jeunes qui arrivent sont très motivés, malgré le contexte actuel", explique Jean-Jacques Piec, le directeur de l'école nationale de police de Saint-Malo © Radio France - Théo Hetsch

Les élèves ont du pain sur la planche. Leur formation dure dix mois, en alternance (entre périodes en classe et périodes de stage en commissariat). A Noël, ils seront déjà envoyés sur le terrain.

Et si le métier vous intéresse, sachez que les inscriptions pour le concours de gardien de la paix sont ouvertes jusqu'au 16 juin. Le concours, ce sera pour le mois de septembre.