Saint-Malo : les commerçants de l'Intra-Muros en colère contre l'éclairage public

"C'est un peu 'Peur sur la Ville'", échappe au détour d'une discussion l'un des commerçants pris pour cible depuis le début de l'année. En effet, depuis que la municipalité de Saint-Malo a pris la décision de couper l'éclairage public de la cité corsaire entre 1h30 du matin et 5h30 du matin, le nombre de cambriolages n'a fait qu'augmenter. Une décision économique et écologique aujourd'hui remis en cause.

ⓘ Publicité

Avec le nombre de délits en hausse dans les rues de la vieille ville ainsi que "la peur de faire une mauvaise rencontre", les commerçants disent "vivre dans l'insécurité" et la lassitude est grandissante. "C'est effrayant, je n'ai pas d'autre mot", soupire Nathalie, la gérante d'une crêperie dans l'Intra-Muros. À deux reprises en quelques semaines, la porte de la cave de sa boutique a été fracturée. Des malfaiteurs qui en ont profité pour emmener avec eux des bouteilles de rhum.

Photographie prise par un commerçant en pleine nuit dans les rues de Saint-Malo

Car dans les petites rues de Saint Malo, en pleine nuit, impossible de voir ce qu'il se passe à plus de 20 mètres. Impossible donc pour les 80 caméras de la ville d'être fonctionnelles. Claire Guinemer est poissonnière et membre de l'Association des commerçants d'Intra-Muros. "Il y a un véritable climat d'insécurité. Il y a des commerçants qui dorment dans la boutique pour surveiller et ça ce n'est pas normal", déplore Claire.

"L'Intra-Muros c'est un quartier vivant la nuit pour les touristes mais aussi un lieu de travail pour beaucoup d'entre nous. C'est pas normal que du personnels de restauration ou de café repartent chez eux à pied, sans la moindre lumière", regrette la poissonnière, porte-voix des commerçants malouins.

Photographie prise par un commerçant en pleine nuit dans les rues de Saint-Malo

Et pourtant, la maire rassure : "la question de la sécurité, au moment où les éclairages publics s'arrêtent, a été prise en compte par les élus", explique Florence Abadie, adjointe chargée de la sécurité. "Ce qui est difficile pour nous, c'est de corréler la hausse des cambriolages avec l'absence d'éclairage. Mais nous sommes conscients de ce que vivent les commerçants et nous sommes à l'écoute", poursuit l'élu malouine.

Cet été, la municipalité va remettre en place l'éclairage toute la nuit, afin de rassurer les commerçants mais aussi les touristes présents dans la cité corsaire. D'ici là, la Ville a "commandé des horloges, comme des interrupteurs et cela nous permettra une extinction de l'éclairage à la carte", explique l'adjointe à la sécurité, Florence Abadie. Dans les autres mesures, certaines caméras classiques vont être remplacées par des caméras infrarouges.

La police de Saint-Malo a pris aussi la décision de renforcer son dispositif de patrouilles dans l'Intra-Muros avec des policiers discrets pour circuler en pleine nuit, au moment où les cambriolages sont les plus nombreux.