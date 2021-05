Saint-Malo : les touristes au rendez-vous pour le week-end de l'Ascension

Les touristes étaient bien au rendez-vous à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) pour le premier grand week-end depuis la levée de la limite des 10 kilomètres. Et ce malgré les restaurants, commerces et musées fermés.

Une fois passée la porte Saint-Vincent, cela fait déjà la queue devant les restaurants pour la vente à emporter à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). "A quelques jours près on a raté l'ouverture des terrasses", ironise Sylvain venu avec sa compagne de Berck (Pas-de-Calais). Ils viennent depuis sept ans dans la région. Impossible de manquer ce week-end de l'Ascension en Bretagne. "Ce qui est un peu dommage c'est le contexte sanitaire qui impose les fermetures. Mais on profite quand même, on n'a pas hésité une minute."

Beaucoup de touristes venus d'Ile-de-France également, comme Didier, résidant dans les Yvelines. "On voulait faire les rochers sculptés de Rothéneuf mais c'est fermé à cause du covid, on ne peut pas non plus faire l'aquarium... Mais on s'adapte !" Il va passer le week-end à l'hôtel et compte bien profiter du moindre rayon de soleil pour se balader avec son chien.

Les Rennais, qui sont à 70 kilomètres seulement, profitent également de ce long week-end. "Les balades, aller à la pêche quand on peut, faire du bateau ...", programme chargé pour Denis et Hugo, pas perturbés par les fermetures. "Il y a toujours quelque chose à faire ici ! On va pas faire de bruit et regarder la mer, ça va être très très bien !"

Hôtels complets et restaurateurs en rodage

Les professionnels de la restauration qui font à emporter ont parfois renforcé les équipes pour satisfaire l'afflux de visiteurs attendus. "Saint-Malo revit dans la joie et la bonne-humeur. Et on a surtout hâte de retrouver les clients assis", s'enthousiasme Anne-Sophie. Elle est d'habitude chef de rang à la brasserie La Licorne, mais cette-fois au service à emporter. "C'est bien, ça va nous remettre dans le bain avec la réouverture des terrasses la semaine prochaine."

Enthousiasme partagé par le patron, Thibaut Hector. Ce co-gérant de trois brasseries à Saint-Malo intramuros confirme : "tous les voyants sont au vert, les hôtels sont complets nous disent-ils." Et de résumer, "retrouver un semblant de vie et voir de nouvelles têtes avec le sourire ça fait du bien."