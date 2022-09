Saint-Malo organise son premier forum consacré au bien-être animal

La ville de Saint-Malo organise pour la première fois un forum du bien-être animal ce dimanche 25 septembre. Le thème de cette 1ère édition : "Vivre avec les animaux de la Côte d'Emeraude". Pour en parler, Céline Roche, l'adjointe à l'environnement et à la condition animale de la ville de Saint-Malo.

France Bleu Armorique : Expliquez nous comment est né ce forum, comment vous en avez eu l'idée ?

Céline Roche : En fait, on a créé un groupe de travail avec les forces vives et les acteurs concernés du territoire. Ce groupe a été créé afin d'échanger surtout sur les cas de maltraitance et d'organiser des opérations de sensibilisation et d'information. C'est un groupe qui est composé de la municipalité de Saint-Malo, de la police nationale, de la police municipale, de la S.P.A et du collectif Animalo. Et on a tous à cœur vraiment de travailler cette thématique. Et on a également été rejoint, bien sûr, par les associations de protection animale.

FBA : Cela veut dire que c'est un sujet qui intéresse particulièrement à Saint-Malo ?

Céline Roche : Oui, tout à fait. C'est vraiment une thématique qui est très importante pour nous. Et l'ambition, au travers de ce forum inédit et de ce premier projet, c'est de faire de Saint-Malo une ville ambassadrice de la protection animale.

FBA : Il y avait déjà un adjoint à la condition animale à la ville de Saint-Malo avant vous ?

Céline Roche : Non, c'était une première.

FBA : Et pourquoi vous ?

Céline Roche : Tout simplement parce que moi, j'ai à cœur depuis très très longtemps de protéger la nature et les animaux. Je suis particulièrement et personnellement engagée dans les associations de protection animale. Et pour le maire, c'était tout naturel d'avoir cette thématique aussi au cœur du mandat.

FBA : Concrètement comment cette thématique a déjà été prise en compte à Saint-Malo ?

Céline Roche : Oui, tout à fait. Déjà la création de ce groupe de travail. Ensuite, effectivement, ce premier projet du forum qui est très important pour nous. On organise aussi beaucoup d'opérations de sensibilisation et d'éducation sur le jeune public et on organise des campagnes de stérilisation de chats errants pour éviter la surpopulation et la maltraitance, en partenariat avec la Fondation 30 millions d'amis.

FBA : Il y a beaucoup d'abandons à Saint-Malo ?

Céline Roche : Au niveau national entre le 1ᵉʳ mai et le 31 août 2021, il y a eu plus de 17 000 abandons. Et là, on n'a pas encore les chiffres définitifs de 2022, mais l'été a été terrifiant. Et on constate aussi une baisse des adoptions. Donc c'est assez catastrophique. Il est urgent d'agir.

FBA : Vous faites un lien entre le bien-être animal et le dérèglement climatique ?

Céline Roche : Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de liens. Déjà, il y a les périodes de reproduction qui ont changé, notamment sur les chats. Avant, c'était uniquement l'été qu'on avait beaucoup de chatons abandonnés. En fait, c'est tout au long de l'année qu'on recueille des animaux et les juvéniles. Donc, il y a un vrai dérèglement climatique qui est aussi à l'origine de cette surpopulation et donc de cette maltraitance malheureusement.

FBA : Un des prochains objectifs de votre groupe de travail, c'est de rouvrir une fourrière à Saint-Malo ?

Céline Roche : On essaye effectivement. C'est un gros projet, un beau projet, mais on voudrait effectivement ouvrir une fourrière éthique à Saint-Malo qui travaillerait en partenariat essentiellement avec les associations pour éviter les euthanasies de complaisance. C'est vrai que là, on a beaucoup d'animaux, malheureusement abandonnés ou errants, qui ne peuvent pas trouver de famille. Et donc l'idée, c'est de rouvrir une fourrière éthique. On est aussi une commune proche du littoral, donc on n'a pas que les chats et les chiens. On recueille d'autres animaux abandonnés ou errants. On a aussi fois des mammifères marins, donc on a la chance d'avoir des associations locales spécialisées. Mais l'idée, c'est vraiment d'ouvrir un centre éthique pour recueillir les animaux et travailler aussi sur la problématique sociale. Parce que quand on a des personnes isolées ou qui ont des problématiques financières, elles refusent souvent d'aller à l'hôpital pour ne pas laisser leurs animaux. L'idée, ça serait aussi de prendre cette problématique sociale au cœur du projet afin d'aider les personnes. Cela représente quand même un budget d'un million d'euros. Donc dans un budget d'une municipalité, c'est compliqué, actuel et on travaille sur le dossier. On n'abandonne pas.

FBA : Ce premier forum du bien-être animal, dimanche à Saint-Malo, c'est pour tout le monde ?

Céline Roche : Tout à fait. L'objectif est de toucher vraiment tous ceux qui ont des animaux, mais aussi ceux qui n'en ont pas, mais qui sont quand même sensibles à la cause. Et aussi les jeunes, afin de les sensibiliser dès le plus jeune âge. C'est ouvert de 10 h à 18 h. L'entrée est libre.