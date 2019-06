Saint-Malo : pour répondre aux mauvaises critiques sur TripAdvisor, le restaurateur ne mâche pas ses mots

Saint-Malo, France

"Sur internet, derrière leurs ordinateurs, les gens se lâchent, ils se permettent des commentaires qu'ils ne vous feraient pas en face !" Régis Braconnier tient le Millesim' depuis 6 ans à Saint-Malo, et il n'est pas question qu'il fasse la sourde-oreille aux critiques que certains formulent sur son établissement sur le site TripAdvisor. Dans ses réponses, le restaurateur n'y va pas avec le dos de la cuillère. Il répond sur le même ton que la critique. A celui qui écrit, "le patron se permets des familiarités avec des blagues lourdes dont on se serait bien passées" le chef répond "le patron se permet ce qu'il est veut, il est chez lui" et il ajoute "nous avons le plaisir de vous dire de ne pas revenir chez nous". Des réponses abruptes concède le restaurateur. Mais le chef ajoute " Nous sommes des restaurateurs, on donne le meilleur de nous mêmes, on a aussi notre carathère, et on ne peut pas plaire à tout le monde".

"Certains de mes confères ont peur de répondre" - le restaurateur malouin

Pour le chef malouin " il y a beaucoup de véhémence dans les commentaires." Lui, s'insurge contre cela, parce que dit-il "j'aime les gens, et c'est pour cela que je fais ce métier". Les clients qui viennent chez lui s'amusent des réponses que rédige le restaurateur. "Certains de mes confrères en rient aussi, même si souvent ils n'osent pas répondre de cette manière. Pourtant, "c'est une forme de publicité aussi "ajoute le patron du restaurant. Une publicité qui prend tout de même un peu de temps au restaurateur, car il faut répondre aux messages. Le restaurateur reçoit une notification par mail à chaque fois qu'un client laisse un commentaire.