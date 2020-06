Saint-Malo : privés de touristes britanniques, les commerçants sont dans l'attente

Depuis le 2 juin et la réouverture des bars, restaurants et hôtels, Patricia Lagache a beaucoup de temps pour elle. Assise derrière le comptoir de la réception de l'hôtel des Abers dans l'intra-muros de Saint-Malo, la gérante attend les touristes. "Les réservations ne sont pas nombreuses. Nous avons fermé à la Pentecôte car l'Ascension avait été catastrophique pour tout le monde."

La quatorzaine, une mesure décourageante

L'activité reprend très timidement depuis le week-end du 6 juin. Les hôtels de l'intra-muros ne seraient remplis qu'à 50% voire 30% pour les prochains mois d'été. "Nous avons des réservations de longs séjours de la part de voyageurs français. C'est un signe encourageant mais il va falloir que les choses s'accélèrent," s'inquiète Patricia Lagache.

Ce qui risque de faire défaut, c'est l'absence de touristes étrangers, et en particulier des Britanniques. Le premier ministre Boris Johnson a décidé d'imposer une quatorzaine aux touristes qui mettent le pied au Royaume-Uni. Par réciprocité, la France a fait de même depuis le lundi 8 juin avec les voyageurs britanniques. "La mesure va sûrement les décourager de venir chez nous alors qu'ils représentent quasiment la moitié de notre chiffre d'affaires sur l'année. Il faudrait que cette mesure soit levée rapidement," ajoute Patricia.

Des touristes qui consomment beaucoup

"C'est un coup sévère porté au tourisme du territoire," assure Laurence Bozzuffi, directrice générale de la Destination Saint-Malo-Baie du Mont-Saint-Michel . "Les habitants des îles anglo-normandes viennent pour la journée ou pour deux jours et les autres sont parfois là plusieurs semaines, c'est un vrai manque à gagner." Les Britanniques représentent un quart de la clientèle étrangère à Saint-Malo et dans sa région. Chaque année, 800.000 passagers embarquent et débarquent à Saint-Malo depuis les îles anglo-normandes ou Porthsmouth.

"Ce sont des touristes que nous aimons bien car ils sont agréables et en plus ils consomment. Ils aiment découvrir les endroits où ils se rendent en vacances, ils achètent dans les magasins, ils vont au restaurant, à l'hôtel, c'est très intéressant pour nous," confirme Jean-Yves Helouvry le président de l'association des commerçants de l'intra-muros, avant de conclure : "Les Anglais nous manquent beaucoup".