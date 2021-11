Saint-Malo : sans local à partir du 1er janvier, les "Bouchons de la Côte d'Emeraude" risquent de fermer

Les "Bouchons de la Côte d'Emeraude", à Saint Malo, lancent un appel sur France Bleu Armorique. Cette association, qui collecte les bouchons en tout genre depuis plus de dix ans pour aider les familles d'enfants handicapés, n'aura plus de local à la fin de l'année. L'entreprise qui leur louait récupère les lieux, ce qui met à mal la poursuite de l'activité de l'association.

"C'est tout simple, si nous n'avons plus de local, nous fermons l'association", explique Jean-Claude Bourget, membre du bureau. "Il nous faut absolument un local pour pouvoir faire le tri de ce que nous récoltons sur Saint Malo, l'arrondissement, voir plus largement vers les Côtes d'Armor et l'est du département. Chaque année, ce sont près de 40 à 50 tonnes de bouchons en plastique, une dizaine de bouchons de liège, cela représente environ 12 à 15 mille euros, soit environ 150 000 euros depuis que l'association existe." Cet argent sert notamment à financer le matériel spécifique dont peuvent avoir les enfants en situation en handicap.

Un local de 150 à 200m2, accessible pour un semi-remorque

Fermer l'association serait un crève-cœur pour les bénévoles. "On le vivrait relativement difficilement", reconnait Jean Claude Bourget. "C'est un petit dommage de voir un bébé disparaitre comme cela, surtout un bébé relativement utile sur le plan social. L'appel est tout simple, il nous faut trouver un nouveau local, avec des caractéristiques simples : 150 à 200 mètres carrés de surface, accessible pour un semi-remorque et puis un local qui coûterait le moins possible à l'association, car l'objectif c'est bien sûr que le maximum de sous revienne pour les enfants." Le tout, à Saint-Malo où aux alentours. Si vous souhaitez aider "Les Bouchons de la Côte d'Emeraude", vous pouvez les contacter au 06 11 03 16 25 ou 06 61 90 39 14.