Saint-Malo : un collectif d'habitants inquiet de l'impact visuel du futur terminal ferries du Naye

"Oui à la modernisation du terminal ferries du Naye, non à la balafre de Saint-Malo" : c'est l'appel lancé par le collectif Sablons, qui réunit des habitants malouins, un an avant le début des travaux de ce grand chantier. C'est toute la gare maritime, la passerelle et l'espace d'accueil des voyageurs qui doivent être réaménagés et agrandis pour permettre de recevoir 850.000 passagers par an contre 750.000 jusqu'à présent.

ⓘ Publicité

Un impact visuel questionné

"Il est important de dire que nous sommes favorables au projet dans son ensemble, explique Gérard Collin, animateur du collectif. La gare maritime actuelle est vieillotte et le terminal ferries a besoin de rénovation. Mais nous sommes inquiets de l'impact visuel depuis les Bas-Sablons." La région a fourni des études paysagères mais qui ne "donnent que certains éléments d'appréciation et ne couvrent pas la perception (ndlr : du nouveau terminal) visuelle depuis la digue des Sablons, le port de plaisance et la piscine du Naye", précise Gérard Collin. "On peut s'interroger sur le processus de prise de décision sur ce projet, sachant que tous les acteurs ne disposaient pas des simulations visuelles permettant d'avoir une idée de l'impact de l'équipement sur la façade sud", estime Gilles Berraud-Sudreau, membre du collectif.

Lors de la présentation du projet, en mai 2022, la région a en effet présenté plusieurs vues des futures gare et passerelle, mais uniquement de façon aérienne ou depuis l'intra-muros. Le collectif d'habitants a demandé ces derniers mois davantage de précisions et de visuels depuis Saint-Servan, sans réponse pour l'heure selon ses représentants. "On a essayé de représenter les futurs lieux avec les quelques éléments qu'on nous a apporté, précise l'animateur du collectif. On estime que l'ensemble va faire deux cent mètres de long et huit mètres de haut, donc l'impact visuel monterait jusqu'aux parties basses des toits de l'intra-muros."

Vue aérienne du futur projet de terminal ferries du Naye, selon le Conseil régional

Vue du futur projet de terminal ferries du Naye depuis la plage des Bas-Sablons, réalisée par des habitants du Collectif Sablons

Demande de discussions sur le projet

Ce dimanche, une réunion publique est organisée par le collectif au théâtre Chateaubriand de Saint-Malo, à 18h30, pour faire le point sur le projet de rénovation du terminal ferries tel qu'il est engagé. "On a l'impression que les gens ont découvert récemment le projet sous l'angle de l'impact visuel, lance Gilles Berraud-Sudreau. Les réactions sont assez effarées."

Le collectif, qui revendique aujourd'hui 200 sympathisants, a aussi lancé une pétition en ligne début février, qui a recueilli plusieurs centaines de signatures. "Nous souhaitons une approche dans la concertation, pour limiter l'impact visuel du projet", lance son animateur, qui juge notamment que la passerelle prévue a "un coût patrimonial disproportionné par rapport à son intérêt public. "Ce sont des centaines de milliers de personnes qui flânent et se promènent ici tous les ans, conclut Gérard Collin*. Cette vue de la façade sud de Saint-Malo est emblématique et extraordinaire. Mettre une sorte d'écran devant, c'est impensable."*