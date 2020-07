Saint-Martin-Château est enfin sorti de la zone blanche

On est en 2020, et à Saint-Martin-Château, il est enfin possible d'utiliser un téléphone portable. Un pylône 4G a été mis en service sur la commune au début du confinement et officiellement inauguré ce jeudi 23 juillet.

Jusqu'à présent, Saint-Martin-Château faisait partie des quelques 450 communes françaises classées en zone blanche par l'Etat en 2018. En quelques années, le village de 150 habitants, situé dans le sud-ouest de la Creuse, sur le Plateau de Millevaches, se retrouve relié au reste du monde, puisqu'il y a 3 ans, le centre-bourg a été connecté à la fibre.

Ainsi muni d'une bonne connexion filaire, il ne restait plus qu'à recevoir la téléphonie mobile, ce qui est donc fait et par la même occasion, l'internet sans fil via la 4G. Selon le maire de la commune, les habitants de Saint-Martin-Château se débrouillait bien sans portables, mais ça commençait tout-de-même à devenir compliqué :

"On s'en sortait très bien, on vivait très bien sans, y a pas de soucis. Mais y a de plus en plus de choses pour lesquelles c'était compliqué. Par exemple, pour faire des achats par internet il faut pouvoir recevoir des SMS. À un moment ça devient compliqué de ne pas être au même "niveau" qu'ailleurs. On est pas forcément des partisans des ondes, mais la téléphonie mobile fait aujourd'hui partie de la vie courante. Même à Saint-Martin, les gens ont envie de ça. Les touristes, quand ils viennent, ils ont envie de ça. C'est plus simple pour plein de choses."

Ce pylône est en fait le premier en Limousin d'une longue série. Il a été construit dans le cadre de l'accord passé entre les opérateurs et l'Etat en 2018. Cet accord contraint les opérateurs à couvrir les dernières zones en France privées de téléphonie mobile, des zones qui ne sont pas investies car elles ne sont pas rentables. Pour persuader les opérateurs, l'Etat a annulé une partie de la redevance pour la location des fréquences de téléphonie mobile, les importantes sommes ainsi économisées par les opérateurs devant - sous peine d'amendes sévères - être utilisées pour construire des pylônes.

Celui de Saint-Martin-Château est le premier pylône construit dans le cadre de cet accord en Creuse, mais une quarantaine doivent suivre dans le département dans les prochaines années. Si tout se passe comme prévu, d'ici 2025, il ne devrait presque plus y avoir de zones blanches en Creuse, la couverture totale étant néanmoins exclue du fait du caractère vallonné du département.