Saint-Martin-de-Valamas : magnifique élan de solidarité pour sauver une créatrice de bijoux

Aurore Klein a tout perdu. Les cambrioleurs ont vidé les bijoux de la boutique, de l'atelier ainsi que toutes les matières premières : or, argent et métaux précieux. Les pertes sont estimées à entre 35 000 et 40 000 euros. Cette activité représente l'unique source de revenu pour Aurore et sa famille, puisqu'elle forme depuis peu son conjoint dans l'atelier.

Avec le déconfinement, énormément de clients se sont rendus dans sa boutique pour des transformations et réparations de bijoux. Son stock étaient donc exceptionnellement élevé et l'assurance n'en prendra en charge qu'une infime partie. "Je n'ai plus de ressources, plus rien à livrer à mes clients... C'est la panique totale", déplore-t-elle. "C'est une énorme perte financière, mais aussi morale. Beaucoup de clients m'avaient confié leurs bijoux de famille. Certains me font part de leur soutien, mais d'autres sont très énervés."

Dans son atelier, Aurore travaille de l'or pur, des métaux précieux et de nombreux bijoux de famille confiés par ses clients. - Aurore Klein, Dawn Joaillerie

Témoin du désespoir d'Aurore, son amie Marie-Noëlle Baudin a décidé de créer une cagnotte participative en ligne pour sauver la bijoutière :

Cette cagnotte n'est pas là pour lui faire plaisir, c'est une cagnotte de survie. Son avenir en dépend.

En trois jours, presque 7 000 euros ont été récoltés pour Aurore et Antoine, son collaborateur, lui aussi victime du cambriolage. "Nous avons eu beaucoup de gros dons, à hauteur de 500 euros pour certains. Même des élus locaux ont participé. C'est génial de voir que les gens se mobilisent pour leurs commerçants", ajoute Marie-Noëlle.

Cet élan de solidarité a énormément touché la créatrice de bijoux : "Je ne pensais pas que c'était possible. Cette somme va peut-être me permettre de me relever et de tout reconstruire. Je retrouve un peu d'espoir." Si la cagnotte aboutit (l'objectif est fixé à 10 000 euros), Aurore va racheter des matières premières, honorer ses commandes en cours et espère même créer une nouvelle collection de bijoux pour cet été.