Saint-Martin-des-Champs : les riverains du Quesnoy mobilisés contre l'implantation d'une antenne-relais 5G

"On n'est pas contre l'implantation d'antenne. On ne veut pas revenir au temps des pigeons voyageurs. Mais pas aussi près des maisons !" Dans le quartier du Quesnoy et dans le lotissement Les Sources, la nouvelle inquiète les riverains : une antenne-relais de téléphonie va être installée dans un champ voisin, à la sortie de la commune de Saint-Martin-des-Champs, à proximité d'une cinquantaine de maisons.

C'est en se promenant mi décembre que Jocelyne Fontaine a découvert le panneau préalable aux travaux : "Au départ, je pensais que c'était pour une construction de maison. Mais en réalité, c'est pour mettre en place une antenne de 32 mètres. Alors oui, il en faut des antennes. Mais là, on est à 60 mètres de la première maison."

Une cinquantaine de maisons se trouvent à proximité du lieu d'implantation de la future antenne relais, dont certaines à moins de 100 mètres. - Olivier Lesoudier

Une maison à 60 mètres de la future antenne

Et cette maison, c'est celle de la mère d'Olivier Lesoudier qui habite lui aussi à proximité. "C'est un coin naturel, très boisé, résidentiel et malheureusement, du jour au lendemain, on nous colle une verrue. Ce n'est pas esthétique. En plus, on a une méconnaissance sanitaire de l'impact des ondes. Et puis, qui voudra ensuite acheter les maisons à proximité de l'antenne ? Nous sommes stressés et inquiets".

Ces riverains ont donc formé un collectif pour se battre contre ce projet. Ils ont lancé une pétition qui réunit au total plus de 150 signatures.

Visible depuis le Mont-Saint-Michel ?

Une trentaine d'entre eux a également déposé un recours gracieux en mairie, qui permet de reculer deux mois le lancement des travaux, initialement prévu fin janvier.

Ils espèrent notamment que la proximité de la baie du Mont-Saint-Michel va jouer en leur faveur :

On est à 12.5km du Mont-Saint-Michel. Les arbres autour font à peu près 25 mètres et l'antenne fera 32 mètres. Donc elle sera certainement visible du Mont, s'étonne Marc Prenveille, un autre riverain.

Le collectif a le soutien des maires d'Avranches et Saint-Martin-des-Champs qui tentent de discuter actuellement avec l'opérateur ainsi que le propriétaire de ce terrain privé, pour trouver une alternative.