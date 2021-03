Saint-Martin-des-Plains : la municipalité fait valoir son droit à la connexion !

Au baromètre très haut débit, la commune de Saint-Martin-des-Plains a une note de couverture de 19,14 sur 100 et comme dans beaucoup de commune rurales, aucun des 160 habitants n'a accès à la fibre optique, pire 9% d'entre eux ont encore des difficultés d'accès à internet. C'est dire si la démarche engagée par la mairie a rencontré l'adhésion des habitants de ce petit village du sud du département du Puy-de-Dôme.

En 2019, la commune a répondu à l’appel à candidature lancé par l’Europe pour le programme WiFi4EU. Après un premier échec en février, Saint-Martin-des-Plains a été retenue en juin de la même année. Elle a ainsi pu bénéficier d’une enveloppe d’une valeur de 15.000 euros, destinée à financer en partie l’installation d’équipements Wifi dans des lieux publics. Grâce a cette démarche, les habitants vont avoir accès gratuitement à la wi-fi avec une connexion internet payée par la municipalité qui prendra en charge les abonnements, c'est-à-dire un goût global mensuel de 90 euros.

Le cœur du système installé dans le clocher de l'église

C’est dans le clocher, point haut de la commune, que la société Busiclic, basée à Clermont-Ferrand a décidé d’installer deux points de collecte 4G. Le réseau est ensuite diffusé par un relais sur neuf bornes installées sur des candélabres répartis un peu partout sur la commune. La municipalité a apporté une rallonge de 10.000 euros pour électrifier les candélabres jour et nuit, afin qu'ils puissent assurer leur rôle dans la répartition. 90% du territoire communal sera couvert. Seules quelques maisons sur les hauteurs n'auront pas accès au réseau. Les bornes sont progressivement mises en route et d'ici une quinzaine de jours, après quelques réglages l'installation fonctionnera complètement. Les habitants connectés se partageront un réseau internet d’environ 30 mégabits mutualisés.

Une borne wifi installée sur l'un des 9 candélabres de la commune © Radio France - Jean-Pierre de Mongelas

Saint-Martin-des-Plains renforce son attractivité

François Crégut le maire de Saint-Martin-des-Plains a trouvé là un moyen de rendre encore plus attractive sa commune, 12 nouveaux permis de construire viennent d'être délivrés, fait-il remarquer _"_On avait un souci dans la commune, les gens venaient se plaindre à la mairie car il n'y avait aucune connexion à internet. On a beaucoup de nouveaux habitants surtout des jeunes et vous savez, ils utilisent beaucoup internet, je pense qu'ils vont apprécier !". La municipalité qui vient de réaliser d'importants travaux de voirie et sur les réseaux d'eau lorgne maintenant sur une nouvelle subvention pour financer la réfection de l'église. "C'est un billet de 450.000 euros, j'espère que les travaux seront financés à 90% car l'édifice du XIIe siècle est classé monument historique."