Saint-Martin-du-Vivier : après les inondations, le Robec s'invite dans les jardins et agace les habitants

Les fortes précipitations dans la nuit de mercredi à jeudi ont eu des conséquences dans certaines communes de Seine-Maritime. Coulées de boue à Doudeville, rues sous l'eau à Saint-Martin-du-Vivier, les habitants n'ont pu que constater les dégâts ce jeudi matin. A Saint-Martin-du-Vivier, le Robec est sorti de son lit, causant des ravages dans les jardins des particuliers. Depuis que la gestion de la rivière est gérée par la métropole, ils s'indignent du mauvais entretien.

Des travaux et des constats vont être réalisés

Il suffit de faire quelques pas dans le jardin de cette habitante de cette commune du nord de Rouen pour s'apercevoir des dégâts causés par le Robec. "Les arbres là ont les pieds dans l'eau alors qu'ils ne l'étaient pas avant. Le Robec a complètement inondé ce bas-côté-là où il y avait des framboisiers. J'ai essayé de faire des plantations de rosiers-là, ils ont complètement été inondés", montre cette habitante.

"Le Robec est très haut. Ce n'est pas entretenu. Il faut désenvaser. Il y a plein de vases donc automatiquement ça fait remonter le niveau. On a jamais eu de problème, jamais, ça fait deux ans qu'on a ces problèmes, depuis qu'il y a un service rivière à la métropole qui s'occupe de ça", s'agace-t-elle.

De son côté, la métropole souligne que la gestion de ces cours d'eau est gérée par des délégations et que tout est en concertation avec le syndicat du bassin versant, Cailly-Robec-Clères. "Le problème c'est que les riverains souhaiteraient qu'il y ait une sorte de canalisation des cours d'eau. Or réglementairement c'est interdit. Il n'y a pas de possibilité de creuser le lit de façon à le nettoyer entièrement. La seule chose autorisée c'est le faucardage c'est-à-dire le déblaiement des berges pour permettre l'écoulement", explique Jean-Pierre Breugnot, vice-président la métropole chargé de l'eau et de l'assainissement.

"Ce cours d'eau fait l'objet d'une double attention, en fonction des épisodes à un moment donné, il n'y a pas assez d'eau. Et par d'autres moments il y en a trop. Et là difficulté alors qu'il aurait besoin d'un lit plus agrandi et bien la structure géographique ne le permet pas et donc on a ce phénomène de montée et de descente des eaux", ajoute Jean-Pierre Breugnot.

Le vice-président chargé de l'eau se veut rassurant. "Le Robec demanderait à avoir davantage d'espace pour absorber le flux d'eau qu'il a. Vous avez déjà des travaux en cours sur les secteurs touchés par l’événement de la nuit de mercredi à jeudi, Cailly-Clères-Fontaine-le-Bourg, qui a été la partie la plus touchée, plus que le Robec. Quand on est confronté à des inondations, c'est toujours dramatique. La possibilité c'est de faire des travaux pour élargir le fleuve. Parallèlement à ça, il y a des constats qui vont être faits. Comment peut-on maîtriser une montée d'eau soudaine ? Par des déviations du fleuve par exemple, sinon on ne résout pas le problème", conclut-il.