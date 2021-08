Saint-Martin-Le-Hébert se mobilise pour rénover son manoir

Durant le week-end des 28 et 29 août, la fête de la nature et du patrimoine était organisée à Saint-Martin-Le-Hébert, 166 habitants, près de Bricquebec. Un événement pour faire connaître le manoir dont la construction a débuté à la fin du XIVe siècle et aider à sa restauration.

"Il n'y en a pas beaucoup comme ça dans le Cotentin. Je ne vais pas dire que c'est _l'âme de Saint-Martin_, mais on le retrouve dans pas mal de bouquins d'histoire". Enfant du pays, Jean-Luc ne tarit pas d'éloges quand il parle du manoir de La Cour, dont la construction a été entamée à la fin du XIVe siècle. Et il faut dire que la demeure a du cachet : une immense cour carrée de 1600 mètres carrés, les douves, le grand pigeonnier, les tours et le pont-levis... "Et à l'intérieur, il y a un lavoir octogonal. Je crois que c'est assez unique dans la Manche", ajoute Jean-Luc, qui exploite les terres du manoir.

Débuté à la fin du XIVe siècle, le manoir est entouré de douves © Radio France - Pierre Coquelin

Aux abords de la bâtisse, de multiples stands sont proposés : spectacles équestres et canins, démonstration de tirs à l'arc, élagage d'arbres, etc. Avec leurs t-shirts rouge floqués du manoir, la quarantaine de bénévoles s'active. "C'est une très grande pépite locale, explique l'organisateur Grégory Dubourg. Mais encore hier, on avait des gens qui habitent à quatre ou cinq kilomètres d'ici et qui ne connaissent pas l'existence de cette bâtisse".

Revoir ce manoir, c'est presque une madeleine de Proust pour Valérie-Anne. Originaire de Magneville, le site fait partie du décor de son enfance. "Quand on a grandi à côté d'un édifice, je ne dirais pas qu'il nous appartient. Mais je crois que quelque part, c'est un bien commun. Après, restaurer, ça nécessite des capitaux que la vente de crêpes ou d'entrées ne suffiront pas à pourvoir. Mais les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, ça finira par apporter suffisamment d'argent pour que certains petits projets puissent aboutir".

L'un des emblèmes de ce manoir : son pigeonnier © Radio France - Pierre Coquelin

Petits ruisseaux, grandes rivières

Et les chantiers, le manoir n'en manque pas. Du haut de ses 650 ans, le poids des siècles devient de plus en plus lourd. Et pour les trois couples de propriétaires, restaurer est un travail de Sisyphe. "Il y a énormément de travaux de toiture notamment. Le manoir compte 2.300 mètres carrés de toiture en schiste. C'est super joli, mais c'est très lourd. Donc régulièrement, il faut refaire un morceau à un endroit, puis à un autre", précise Domitille, dont la propriété est dans le giron familial depuis 150 ans. Depuis sa création, trois familles seulement ont été propriétaires de l'édifice, classé aux Monuments historiques. "Il faut l'aval des Bâtiments de France. ça permet de garder l'unité, mais si on voulait remplacer du schiste par de l'ardoise, moins chère, on ne peut pas", ajoute la trentenaire. D'autant que le schiste est difficile à trouver et que parfois, il faut refaire la charpente en chêne, plus résistant.

Des visites guidées sont prévues au manoir de Saint-Martin-Le-Hébert lors des Journées du patrimoine, les 18 et 19 septembre.