Saint-Martin-Osmonville : des résidents d'Ehpad voyagent grâce à la réalité virtuelle

Dans la grande salle de vie de l'établissement, les résidents qui le peuvent et le souhaitent, viennent à tour de rôle enfiler un casque de réalité virtuelle. Elise Delattre, la coordinatrice de la vie sociale de la Maison Normande (groupe Bridge) à Saint-Martin-Osmonville (Seine-Maritime) demande à Alina, 76 ans, ce qu'elle aimerait voir. Après discussion, le choix se porte sur une vidéo d'un spectacle au cirque d'hiver à Paris.

Casque sur la tête, Alina commente : "il y a des lumières, des danseurs" s'exclame-t-elle avant de fredonner la chanson interprétée par l'orchestre du cirque. La vidéo immersive dure moins de 10 minutes. A l'issue, la retraitée est tout sourire. "C'est beau, c'est bien fait ! On voit comme si on était de près, c'est mieux qu'à la télé" conclut-elle.

Les résidents de la Maison Normande s'évadent avec la réalité virtuelle © Radio France - Bénédicte Robin

L'enthousiasme est partagée par Marion, la petite fille d'une autre résidente qui - elle - a fait une promenade en chien de traineau en même temps que sa grand-mère car l'établissement possède deux casques de réalité virtuelle qui peuvent être utilisés en même temps. "C'est bien pour les personnes qui sont ici qui ne sortent plus beaucoup de changer de paysage. C'est un moyen de s'évader" commente la jeune femme.

Et en effet, le catalogue de vidéos proposées par la société Lumeen compte des dizaines de vidéos différentes sur des thèmes divers qui peuvent permettre aux résidents de voyager à Venise, en Egypte, d'assister à un concert, de découvrir les paysages de l'Islande ou plus proches de nous la Baie de Somme. "C'est un divertissement qui permet aux résidents d'être emmenés facilement dans un autre endroit" souligne Elise Delattre pour qui ces outils ont aussi une visée thérapeutique.

Une forme de thérapie non médicamenteuse

"C'est un moyen de faire diminuer le stress, l'anxiété ou bien encore des symptômes dépressifs" que certaines personnes peuvent présenter ajoute Vincent Freychet, le directeur de la Maison Normande. "C'est une forme de thérapie non médicamenteuse".

Pour le moment, ces casques et leur utilité sont en location et en expérimentation "pour encore une quinzaine de jours" précise Vincent Freychet. A l'issue il sera décidé si oui ou non l'établissement achète le matériel pour de bon.

