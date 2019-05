Saint-Martin-Sur-Ouanne : un nouvelle équipe au restaurant de la gare

Saint-Martin-sur-Ouanne, France

Une nouvelle page s'écrit à Saint-Martin sur Ouanne, en Puisaye. Le restaurant de la gare, unique commerce commerce de ce village de 400 habitants qui appartient à la commune nouvelle de Charny-Orée-de-Puisaye), rouvre ses portes ce mardi 21 mai, après 3 mois de fermeture, quelques travaux de rénovation et surtout un changement de propriétaire.

La nouvelle vie du restaurant de la gare, le reportage de Delphine Martin Copier

L'ancien patron, connu et apprécié pour sa cuisine, a pris sa retraite. Mais l'histoire de ce petit restaurant du bord de route va pouvoir se poursuivre grâce à la nouvelle gérante, Aline Nouvellon : une mère de famille d'une petite quarantaine d'année qui habite la commune et s'y est investie depuis de nombreuses années. Et Aline Nouvellon s'y connait bien en cuisine : elle a une expérience de plus de 10 ans dans la restauration collective, et cela fait longtemps qu'elle rêvait de monter son propre commerce. "Tous les jours ! Je passais devant tous les jours pour aller au travail juste à côté. Et je me disais tout le temps, "ah ça serait bien si je pouvais reprendre ce lieu", surtout derrière Bebert qui était vraiment un très bon cuisinier. Et comme il y avait tout le temps du monde, je me disais... peut-être un jour, ça sera mon tour", dit-elle en riant.

Le restaurant de la gare existe depuis toujours (Hervé Chapuis, le maire)

Aline a donc racheté le fonds de commerce et pendant trois mois, elle a réorganisé les lieux et donné un coup de jeune à la déco, avec l'aide des amis et de la famille. Avec l'aide de la mairie aussi, propriétaire des murs. Car ici, le restaurant de la gare, c'est une institution. "C'est un lieu mythique, le café de Saint-Martin, à la croisée des chemins entre la D18 et la 950. Les gens sont obligés de s’arrêter : les artisans, les routiers qui passent... Il y a même l'école de conduite de police nationale qui passe et souvent, entre deux séances, ils font une petite halte ici pour prendre un café", se souvient Hervé Chapuis, le maire.

Aline Nouvellon a dix ans d'expérience dans la restauration collective. © Radio France - Delphine Martin

L'élu ne cache pas sa joie à l'idée de revoir les routiers et les commerçants attablés, les gens du village et les touristes du cyclo-rail en terrasse. " Moi je suis né ici et le café de Saint-Martin a toujours été très prisé. Après guerre, s'était une boucherie- restaurant, la boucherie Renard. Les gens venaient acheter leur viande et consommaient un petit pichet de vin en même temps. On parle de la survie des commerces... eh bien voilà, cette boucherie a fermé. Il y a un an et demie, la boulangerie s'est arrêtée aussi. C'est pour cela que je ne voulais pas que le café subisse la même chose", ajoute le maire.

"Je passais devant tous les jours en me disant, peut-être un jour ça sera mon tour !" Aline Nouvelle Copier

Nous ne voulons pas que notre village devienne un nom dans un livre d'histoire, il faut le faire vivre (Michèle Coignoux)

Ce soulagement est partagé par Michèle Coignoux, présidente du comité des fêtes et amie de la nouvelle patronne. "On voit un coup de jeune, vraiment ! C'est vrai qu'Aline est très dynamique, tout le monde l'attend de pied ferme", explique celle qui habite à Saint Martin depuis 40 ans et qui ne compte plus ses nombreux engagements associatifs.

"Je ne voudrais pas que Saint-Martin, comme beaucoup d'autres communes, devienne une commune historique, avec juste un nom dans un livre d'histoire. Il faut que ces villages continuent à vivre et pour cela, l'essentiel, c'est quand même les commerçants", ajoute Michèle Coignoux.

Le restaurant de la gare de Saint Martin sur Ouanne est ouvert mardi au dimanche à midi, avec un menu à 13,50 euros. Il est aussi ouvert les vendredis et samedis soirs. Réservations : 03.86.73.06.11.