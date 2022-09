Saint-Martin-Vésubie : "nous avons 10 nouveaux habitants" se félicite le maire

C'est une renaissance flamboyante : près de deux ans après la tempête Alex et ses ravages, la commune de Saint-Martin-Vésubie attire de nouveaux habitants, et compte des élèves supplémentaires dans son école.

La vie a repris à Saint-Martin-Vésubie. La commune, durement touchée par la tempête Alex il y a bientôt deux ans se relève mois après mois. Son maire Ivan Mottet se félicite même d'une excellente nouvelle sur France Bleu Azur : la commune compte 10 nouveaux habitants depuis peu, et notamment trois petits élèves de plus dans son école. Tout un symbole après les ravages provoqués par la tempête, les maisons détruites, les entreprises sinistrées, comme la brasserie du comté qui a fait son retour sur place cet été. Il est prévu aussi la création d'un stade d'eau vive pour le canoé. Un renouveau, et un grand sourire pour Ivan Mottet : "Saint-Martin va bien, le maire a la pêche et la commune aussi !"