Saint-Martin-Vésubie, première commune de province de l'histoire à avoir installé l'éclairage public

Saint-Martin-Vésubie au temps des photos en noir et blanc

Saint-Martin-Vésubie à l'avant-garde du progrès ! La commune azuréenne fut la deuxième de France seulement à installer l'éclairage public au 19ème siècle un peu après Paris, et le maire actuel Ivan Mottet en est fier puisque le maire de l'époque était son aïeul. "Mon arrière grand-père avait petit à petit décidé d'installer l'électricité avec peu de moyens et peu d'informations. En 1893, en octobre, il a donc pu éclairer tout le village : la place, l'église et la rue principale. Même Nice n'avait pas encore d'électricité à l'époque, c'était le gaz."

"Mon arrière grand-père se levait la nuit pour taper sur les lignes et en faire tomber la neige"

Une arrivée de l'électricité et de l'éclairage qui ne s'est pas faite sans difficultés : "c'était très compliqué parce que quand il y a avait de la neige, mon grand-père se levait la nuit et avec une grande perche il tapait sur les lignes pour faire tomber la neige, sinon elles s'effondraient." Sans compter les filous qui en profitaient un peu : "parmi les habitants, certains trichaient, poussaient les balais sur les lignes qui passaient près des fenêtres pour s'éclairer."

Aujourd'hui, le maire de Saint-Martin-Vésubie n'est pas peu fier de cet héritage mais il sait aujourd'hui évoluer avec son temps et les problématiques écologiques : "je suis tout à fait d'accord pour qu'on baisse les lumières la nuit avec des modèles qui s'allument par exemple au passage des gens, sans couper complètement la lumière dans le village."