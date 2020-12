Saint-Maurice-la-Souterraine : une cagnotte en ligne pour aider l'homme dont la maison a été incendiée

La mairie de Saint-Maurice-la-Souterraine relaie sur sa page Facebook un appel à solidarité pour aider l'homme dont la maison a été incendiée le 21 novembre. Son fils vient d'être reconnu coupable de l'incendie et condamné à 18 mois de prison ferme et 18 mois avec sursis par le tribunal correctionnel de Guéret.

Son père a tout perdu y compris son matériel de menuiserie et ne peut donc plus exercer son métier d'après la mairie. C'est pourquoi ses amis ont lancé une cagnotte en ligne pour le soutenir. Les dons financiers sont d'ailleurs les plus importants désormais estime Evelyne Augros, maire de la commune, car cet artisan a déjà pu récupérer des meubles et de quoi équiper l'appartement de la municipalité dans lequel il est relogé.

4725 euros ont déjà été récoltés. Cet argent doit notamment l'aider à racheter des outils pour travailler. Si vous souhaitez y participer, vous pouvez accéder à la cagnotte en cliquant sur ce lien.