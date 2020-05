Saint-Maurice-la-Souterraine : les enfants placés n'ont pas vu leur famille depuis deux mois

Pour les enfants placés dans des lieux de vie ou en foyer, ces derniers mois ont été particulièrement difficiles. Avec le confinement ils n'avaient plus école, plus de sortie, ni de rencontre avec leurs familles. Plusieurs jeunes hébergés à Saint-Maurice-la-Souterraine témoignent.

A Saint-Maurice-La-Souterraine, le lieu de vie "Reso Labonde le Dognon" accueille quatre adolescents, âgés de 11 à 16 ans. Ces jeunes originaires de région parisienne font partie des 400 enfants placés par l’aide sociale à l’enfance, en Creuse. Depuis deux mois, la crise sanitaire bouleverse leur quotidien : ils n'ont plus école, ni sorties, ni droit de rendre visite à leur famille. Le déconfinement a commencé partout en France le 11 mai, mais pour le moment, ces jeunes n'en ressentent pas les effets. Ils nous racontent leur quotidien compliqué.

Karim, 14 ans : "Ma famille me manque vraiment"

Dans ce lieu de vie, chaque jeune a une situation familiale différente. Certains, comme Karim, avaient l'habitude de rendre visite à leurs proches un weekend sur deux. Ils y passaient aussi les vacances scolaires. Mais la crise sanitaire est venue tout bouleverser: "Ça fait deux mois que je n'ai pas vu ma famille", précise ce garçon de 14 ans, "ils me manquent. J'ai envie de passer du temps avec mon petit-frère, mes sœurs et ma mère..."

Alicia Allard est la responsable du lieu de vie de Saint-Maurice-la-Souterraine. Elle veille au quotidien sur les quatre adolescents. "Ne pas rentrer, c'est le plus compliqué pour eux", constate-t-elle avant d'ajouter "Et puis ils n'ont plus de vie sociale. Avant ils pouvaient se confier à leurs copains, rire avec d'autres personnes. Mais là, ils ne voient que nous".

Tous les jeunes hébergés actuellement à Saint-Maurice-la-Souterraine sont originaires de région parisienne. Leur famille réside à plus de 100 kilomètres. Malgré le déconfinement qui débute, ils s'attendent à ne pas pouvoir leur rendre visite avant un petit moment.

Jardinage, concours et soirées pizza pour s'occuper

Pendant ces deux mois de confinement, les quatre adolescents ont pu profiter du parc qui entoure leur lieu de vie. La structure dispose d'espaces verts, d'un jardin potager et d'animaux. "On plante, on tond, on débroussaille..." énumère Karim.

Les éducateurs se sont aussi creusés la tête pour occuper leurs jeunes résidents : "On fait beaucoup d'activités : des concours entre lieux de vie, des clips, des journées déguisement", détaille Clara, 16 ans.

C'est dur de ne pas pouvoir sortir du lieu de vie, mais on ne s'ennuie pas. On ne peut pas se plaindre.

Pendant cette période de confinement quelques tensions ont éclaté au sein du groupe. "Mais pas plus que d'habitude" assure Alicia Allard. La jeune femme estime que l'ambiance reste plutôt bonne "ils sont volontaires pour tout ce qu'on leur demande".

Pour Clara, 16 ans, les enfants placés sont les grands oubliés de cette crise sanitaire

Cette crise sanitaire a quand même rendu Clara un peu amère. Alors que la France a applaudi de nombreuses professions tous les soirs à 20h, afin de les remercier pour leur engagement, la jeune fille de 16 ans se demande pourquoi les éducateurs n’étaient pas cités .

" Nos éducateurs étaient là tous les jours eux aussi. Ils sont revenus pour s'occuper de nous, alors que certains ont des enfants. Ils auraient pu rester chez eux", rappelle Clara. Ces deux mois de confinement semblent avoir exacerbé le sentiment d'isolement, voire d'oubli que partagent les adolescents du lieu de vie de Saint-Maurice-la-Souterraine.

On ne parle jamais de nous à la télé, nous les enfants placés. Pourtant on fait partie de la société.

"Nous sommes nombreux à ne pas avoir de parents et à avoir besoin de soutien", rappelle la jeune fille.

En Creuse, l'aide sociale à l'enfance compte plus de 400 enfants placés. Ces chiffres sont en constante augmentation depuis une dizaine d'années. Il existe huit autres lieux de vie, similaires à celui de Saint-Maurice-la-Souterraine.