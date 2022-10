Saint-Nazaire : entre 500 et 1.000 personnes pour rendre hommage à Amélie tuée à Trignac

Une marche blanche hier à Saint-Nazaire pour rendre hommage à Amélie, cette assistante sociale de 31 ans tuée le 8 octobre dernier à Trignac. Son conjoint est mis en examen pour le meurtre de cette mère de famille, piste fortement envisagée, même si l'enquête doit encore le déterminer. L'homme parle d'un suicide par pendaison, mais les premiers éléments de l'enquête contredisent cette hypothèse.

Ce samedi, entre 500 et 1.000 personnes se sont rassemblées pour lui rendre un dernier hommage à l'appel de l'association Solidarités femmes Loire-Atlantique. Le rendez-vous est donné au 2 passage de Cran, à Saint-Nazaire, où la jeune femme avait trouvé un appartement pour s'y installer.

Jupe et T-shirt blanc

En tête de cortège, les anciennes collègues d'Amélie. Parmi elles, Chantal, qui la croisait parfois dans les couloirs. "C'était une tellement belle personne, qu'elle parte comme ça, c'est trop dur. Je ne la voyait pas tous les jours, mais elle allait bien les derniers jours" raconte-t-elle, des sanglots dans la voix.

Fatima travaillait comme infirmière dans le même établissement de santé qu'Amélie. Comme la plupart des marcheurs, elle porte une jupe, symbole d'émancipation. "C'était la demande d'être en blanc et puis d'être en jupe, parce qu'Amélie n'avait pas le droit de porter de jupe [son compagnon lui interdisait NDLR]. Je pense très fort à sa famille et à sa petite fille Inès, qui va devoir grandir sans sa maman."

Plusieurs associations sur place

Des femmes, beaucoup de femmes dans le cortège. Mais aussi quelques hommes comme Louis-Marie, sa veste autour de la taille pour faire office de jupe. "Je ne sais pas ce que les mecs ont dans la tête pour avoir des comportement pareils, c'est une aberration, s'indigne-t-il. C'est un problème d'éducation surement, mais aussi notre société qui devient de plus en plus violente. En tous cas, c'est inacceptable."

Inacceptable aussi pour les associations présentes, comme l'intercollectif féministe et le CIDFF (le centre d'information des droits des femmes et des familles) de Loire-Atlantique.

Les marcheurs, ici à Saint-Nazaire, étaient invités à porter une jupe et un T-shirt blanc pour rendre hommage à Amélie. © Radio France - Léonie Cornet

Jaqueline Trégret, présidente du CIDFF (le centre d'information pur les droits des femmes et des familles) de Loire-Atlantique, a fait le déplacement pour soutenir les proches d'Amélie, mais aussi pour soutenir toutes les femmes victimes de violences. "Nous avons tous été à nouveau chavirés par le fait que sur ce territoire, il y ait un nouveau féminicide. Les associations que nous sommes n'ont pas les budgets nécessaires pour aider les familles. On en souffre énormément. L'Etat n'a pas augmenté d'un euro notre dotation depuis 25 ans. C'est un phénomène sur lequel on ne peut plus être silencieux."

Parti ce samedi à 14 heures du passage de Cran, le cortège s'est arrêté place du Commando à Saint-Nazaire.