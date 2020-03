Saint-Nazaire : Confiné, l'équipage du paquebot fait la fête dans une discothèque du bateau

Une courte vidéo a été postée à Saint-Nazaire dans la nuit du 21 au 22 mars sur le réseau social Snapchat. Elle montre de nombreuses personnes faisant la fête dans une discothèque. Il s'agit de membres de l'équipage du Celebrity Apex qui sont confinés à bord depuis plusieurs jours. Aucun cas de coronavirus n'a été détecté parmi les 1 500 personnes mais l'objectif est d'éviter de s'assurer que quand le paquebot aura pris la mer, il ne se retrouvera pas face à une épidémie.

Depuis le début du confinement, personne ne débarque du luxueux paquebot et ne met un pied à quai. La construction du bateau est achevée et plus aucun salarié des Chantiers de l'Atlantique et des entreprises sous-traitantes ne monte à bord. Parmi les membres d'équipage, on compte beaucoup de jeunes qui se retrouvent loin de leurs familles.

Le Celebrity Apex aurait dû être livré le 20 mars et quitter Saint-Nazaire le lendemain. En raison de l'épidémie du coronavirus, les croisières sont annulées dans le monde entier. Le navire pourrait encore rester quelques semaines à quai à Saint-Nazaire.