SAINT-NAZAIRE : DES CHEFS AU SERVICE DES SDF

10 restaurateurs de Saint-Nazaire ont répondu à l'appel de l'association Le Carillon. Objectif : cuisiner pour les sans-abris, et les aider à prendre des forces face à un virus redoutable pour les plus vulnérables.

Confinement rime avec rester chez soi. Mais que faire quand le chez-soi est la rue et qu'on est davantage exposés par ses pathologies ? C'est l'épreuve que doivent traverser des millions de SDF en France. Pour les aider, le gouvernement a débloqué 65 millions d'euros sous forme de chèque-service, et si 1 200 SDF ont trouvé un lit, tous n'ont pas eu cette chance.

Car comment faire si le numéro d'urgence du 115 ne répond pas ? Et comment se nourrir en attendant ? C'est pour leur porter assistance qu'à Saint-Nazaire, des restaurateurs unissent leurs efforts. Ainsi, le Carillon, réseau de commerçants solidaires qui vient en aide aux personnes sans domicile offrent des repas indispensables à leur survie.

Le Carillon, une association indispensable à Saint Nazaire

En temps normal, la structure vient en aide aux SDF en leur offrant des services de type, charger son téléphone, déposer des effets personnels, prendre un verre d'eau ou un médicament. Avec en prime pour des femmes, des coupes de cheveux ou du maquillage pour être présentables à un entretien d'embauche par exemple.

Nous voulons ouvrir davantage les coeurs que les portes, et offrir aux SDF un accueil dans la dignité - Philippe Hamache, bénévole de l'association Nazairienne Le Carillon

Pour Philippe Hamache, l'ambition du Carillon est de changer de regard sur les gens qui vivent dans la rue, ceux qu'on appelle les invisibles et qui doivent dormir dans leurs voitures, qui vivent parfois de petits boulots, ils se sentent exclus.

Les chèques emploi-service aident à se loger, pas à manger

Avec cette crise du coronavirus, le bénévole déplore par ailleurs que les SDF qui ont pu bénéficier des chèques-emploi service de l'Etat ont certes trouvé un logement dans des hôtels, mais ne peuvent pas cuisiner, car il leur reste en moyenne 3 euros 50 par repas, insuffisant se couvrir les apports journaliers recommandés...

Face à ce constat, en collaboration avec l'ASC (Association Solidarités Et Créations), des chefs cuisiniers de Saint-Nazaire et de ses environs, réunis sous la bannière du Carillon ont retroussé leurs manches pour préparer des plats aux sans-abris. Une initiative lancée par un simple appel de Philippe Hamache : il n'en fallait pas plus pour que la solidarité s'organise... 60 repas (30 midi et 30 soir) déclinés dans une variété de menus sont livrés chaque jour dans les hôtels par l'unique cuisine du Trait D'union qui propose habituellement des petit-déjeuner gratuits et des repas à 1 euro 50.

Sur son attestation, cocher la case -Assistance aux personnes vulnérables-

Les attestations dérogatoires de sortie autorisent également de venir en aide aux Sans domicile à titre particulier. Il suffit de cocher la case « assistance aux personnes vulnérables » : attention toutefois à bien respecter le mètre de distance et les gestes barrière : vous pourriez être porteur sain et transmettre le coronavirus à une personne SDF.

Numéro d'urgence : 115

Informations aux SDF : 0-800-130-000

