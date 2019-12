Saint-Nazaire : des réfugiés syriens ouvrent leur restaurant

Saint-Nazaire, France

La première chose qui frappe quand on rentre dans le petit restaurant non loin de la base sous-marine, c'est l'accueil chaleureux et le sourire de Mahmoud. Depuis 2 ans, le quinquagénaire travaille sur ce projet. En Syrie, il était propriétaire de plusieurs magasins d'informatique et de plusieurs maisons. Il a tout perdu à cause de la guerre. Il est heureux de démarrer cette nouvelle vie de restaurateur. Le décor est simple, il souhaite que les gens se sentent comme à la maison autour des quelques tables. Reem sa femme est en cuisine. Tout est fait maison; l'idée est de faire apprécier la cuisine syrienne, de partager des brochettes, des falafels et de nombreuses autres spécialités.

On travaille comme une famille et surtout les gens savent ce qu'ils mangent. C'est ça le principal pour moi. Ce n'est pas le commerce qui m'intéresse. J'ai perdu beaucoup d'argent en Syrie mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas ça qui est important. " Mahmoud

Touchés par l'accueil des Nazairiens

Le restaurant s'appelle Rand Alep. Alep pour la ville d'origine de la famille et Rand, pour ne pas oublier la fillette qu'ils ont perdu sur la route de l'exil. Agée de six ans, Rand est morte en Grèce, percutée par un train. Arrivés début 2016 Mahmoud et les siens ont décidé de rester à Saint-Nazaire. Touchés par la solidarité des habitants mais aussi l'histoire de cette ville bombardée comme la leur. Le soir de l'ouverture, le restaurant était bondé.

Les trois enfants du couple ont aussi totalement trouvé leurs marques à Saint-Nazaire grâce à l'école. Tous savent qu'ils ne retourneront pas dans leur pays où la guerre continue et où ils ont encore perdu un proche récemment. Et malgré la douleur de l'exil, ils gardent le sourire.

Le restaurant Rand Alep se situe Avenue de Gaulle à Saint-Nazaire