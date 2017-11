Saint-Nazaire : des voisins révoltés après la mort de l'un des leurs

Depuis plusieurs mois, des habitants d'un petit immeuble de Saint-Nazaire ont alerté différents services, faisant part de leurs inquiétudes quant à la santé et à l'isolement de leur voisin. Des alertes en vain. Le quinquagénaire a été retrouvé mort le week-end dernier.

Comme d'autres habitants de ce petit immeuble coquet dans un quartier résidentiel, la voisine de Patrick, Lauryane Picaud, se dit révoltée. Samedi dernier, toujours inquiète de ne plus croiser le quinquagénaire vivant sur son palier, elle a appelé le 15. Ils ont dépêché pompiers et policiers sur place ; après avoir ouvert la porte de l'appartement, ils ont découvert le corps sans vie de Patrick sur le canapé. Visiblement, l'homme était décédé depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois.

"On a fait tout ce qu'on pouvait faire"

Au fil des années, Patrick, s'était marginalisé et totalement isolé. Ses voisins ne le croisaient quasiment plus; il évitait tout contact, ne sortant que le soir, ne leur répondant pas s'ils frappaient .Il y a un an, Lauryane a alerté le facteur car la boite à lettres débordait. Elle a appelé les services sociaux de la ville mais l'homme n'avait jamais demandé d'aide. Elle a aussi interpellé le syndic, téléphoné au commissariat; en septembre les policiers sont venus, mais ils "se sont contentés de renifler la porte" selon Lauryane.

Ce n'est pas possible en 2017 de mourir dans l'indifférence la plus totale. Ce n'est pas possible ce manque d'humanisme où on nous dit juste "c'est la procédure d'envoyer des relances". Sauf qu'il y a de l'humain derrière; ça fait déjà un an qu'on signalait le courrier qui s'entassait dans la boite à lettres" Lauryane, l'une des voisines de Patrick

Les voisins de Patrick font actuellement signer une lettre ouverte destinée au maire de Saint-Nazaire David Samzun dans laquelle ils font part de leur révolte . Ils veulent éviter qu'un tel drame ne se reproduise. Mais cela montre la complexité du système; du côté de services sociaux de la ville, on explique que "le quinquagénaire n'avait jamais sollicité d'aide et qu'on ne peut forcer les gens à le faire".