Saint-Nazaire: distribution en libre-service au Secours Populaire

A Saint-Nazaire, le Secours Populaire innove et met en place un libre-service pour sa distribution alimentaire. Désormais les bénéficiaires peuvent choisir leurs produits dans les rayons comme dans une mini-supérette. Le système a déjà fait ses preuves à Nantes et Saint-Herblain.

Saint-Nazaire, France

Comme dans une mini-supérette, deux rayons bien garnis attendent les bénéficiaires du Secours populaire dans les locaux du Carrefour des Solidarités. Sacs en main, Hélène retraitée élégante, fait le tour accompagnée d'un bénévole de l'association qui la conseille. Au premier rayon, les produits sont gratuits -du lait, du riz, des oeufs, des légumes- car fournis par le fonds d'aide européen aux plus démunis. Mais ce fonds est de moins en moins généreux. A côté, dans le deuxième rayon, les denrées sont payantes mais peu chères. Hélène a acheté 3 euros une carte de 30 points, ce qui lui permet de se faire plaisir car chaque article coûte autour de 20, 30 centimes voire moins. Pour un point soit 10 centimes, elle récupère cinq yaourts.

C'est bien présenté, il y a moins de bousculade et beaucoup moins d'attente qu'avant. En plus, on peut choisir; on n'est pas obligé de prendre des choses dont on n'a pas besoin" Hélène, retraitée

Jusqu'à présent, les bénéficiaires n'avaient pas le choix lors des distributions. Moyennant 70 centimes, ils récupéraient des denrées imposées. Avec d'autres bénévoles, Roselyne travaille sur le projet de libre-service depuis un an.

Jusqu'alors, on avait des denrées qu'on distribuait en fonction de ce qu'on avait et de la composition de la famille. Là, les gens ont le choix comme dans un magasin" Roselyne, bénévole

Deux distributions sont organisées par semaine avec une vingtaine de bénévoles © Radio France - Anne Patinec

Dans les rayons, l'ambiance est bon enfant; avant de repartir, les bénéficiaires peuvent aussi se poser, prendre un café et discuter avec les bénévoles. Sans emploi, Jérémy apprécie : " ça permet de bien manger pour pas cher; là ça me revient à trois euros alors que la valeur réelle de mon panier est autour de 30 euros ".

Le Secours Populaire aide près de 400 familles sur Saint Nazaire; les bénéficiaires sont de plus en plus nombreux chaque année, notamment les retraités mais aussi les jeunes et les familles monoparentales qui connaissent des difficultés financières. Les distributions se déroulent les lundis et mercredis; chaque bénéficiaire peut venir toutes les deux semaines. Et pour poursuivre le bon fonctionnement de l'association, des dons matériels et financiers sont toujours nécessaires et de nouveaux bénévoles sont les bienvenus.