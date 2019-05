Saint-Nazaire : ils ont vécu plus de six semaines sans ascenseur

Saint-Nazaire, France

Locataire du 7ème étage, Marie-Elisabeth espère que son calvaire est terminé. La retraitée a beaucoup de mal à marcher même avec sa canne. Ce mercredi matin une fois de plus, le porteur embauché par Silène lui a bien monté ses courses jusqu'à son palier, mais la retraitée met un bon quart d'heure parvenir jusqu'à chez elle, pas à pas, non sans souffrir. "Je ne peux pas emmener mon chat faire les course ou aller à la Poste à ma place" souffle la retraitée. Récemment, elle a même effectué la montée des sept étages sur le dos de sa fille. Alain, son voisin de palier, qui a aussi des difficultés pour marcher n'est pas sorti de chez lui depuis fin mars. Il en veut à Orona la société de maintenance de l'ascenseur. Heureusement , il peut compter sur la solidarité de ses voisins et de ses amis pour faire ses courses et sortir son chien.

C'est bien sûr pas un marché d'entretien sur lequel on rogne, bien sûr pas lié au fait que l'appareil soit vétuste. Des contrôles sont effectués régulièrement. Il se trouve que là, entre le fabriquant des pièces, le livreur des pièces, le réparateur, le sous-traitant d'Orona, il y a eu beaucoup de délais. On n'en est pas fiers et on doit en tirer les leçons. On aurait aussi dû expliquer plus aux locataires les problèmes auxquels on était confrontés". Jean Housset, le directeur de la valorisation du patrimoine de Silène

Une réparation transitoire

La réparation transitoire de l'ascenseur ne suffit pas à rassurer les locataires croisés ce mercredi . Le moteur de l'ascenseur ne devrait pas être changé avant un mois, le temps que les pièces soient livrées.